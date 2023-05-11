除濕機怎麼挑？熱賣品牌機款排行出爐　網購再揭選購考量

▲東森購物網根據站上銷售公布熱賣除濕機款。（圖／翻攝自東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

梅雨季第二波鋒面預計在周日來報到，濕答答的下雨天，最怕室內濕氣重、衣物曬不乾、家中潮濕發霉，除濕除臭就成了首要解決的問題，也因此帶動除濕機銷售量，電商平台對此推出相應的促銷優惠吸引購買之外，同時公布熱銷機型以及選購考量有哪些，提供給消費者參考。

市售除濕機品牌眾多、功能規格多元，除了看除濕力，附加功能也是不少人的考量重點，視用途與需求來挑選高CP值的機型，東森購物網從站上銷售發現，消費者通常會選擇具有一級能效幫助節能省電之外，也偏好防霉防蟎、快速乾衣、空氣清淨、操作簡便等功能，購入價格帶約落在8,000元至1萬初。

東森購物網進一步統計站上熱賣款，最多人購買的前三大除濕機分別是Panasonic國際牌1級能效11公升ECONAVI空氣清淨除濕機F-Y22EN、HITACHI日立1級能效10公升舒適節電除濕機RD-200HG/RD-200HS、MITSUBISHI三菱1級能效24L日本原裝智慧變頻除濕機 MJ-EV240HT-TW，可作為選購參考。

在梅雨來之前，先做好除濕對策。東森購物網表示，梅雨季區間相對梅雨季前，買氣日均約成長36%，若今年梅雨季持續多天豪雨特報，日均預計再成長30%，目前站上也推出促銷優惠，日立除濕機區間限定88折、國際除濕機指定品送藍芽喇叭、三菱除濕機87折，6/14前購買還能申請貨物稅補助最高1,200元，大品牌除濕機還能快速出貨，消費者不用等太久。

PChome 24h購物則是觀察到近一週「除濕機」搜尋量較去年同期呈翻倍成長，消費者大多以「品牌、公升數、效能」做為選購的三大考量，像是挑選Panasonic國際牌、HITACHI日立、LG、MITSUBISHI三菱等較有保障的家電大廠牌，其中又以6L、8L、10L的小公升數家用機最受青睞。

此外，也公布站上除濕機熱銷TOP 3，依序為可一機兩用的「Panasonic國際牌 10公升清淨除濕機F-Y20FH」、適用大坪數且擁有超大除濕能力的「NWT威技 27公升除濕機 WDH-050ED」，以及能偵測環境溫濕度、強力除濕迅速乾衣的「SHARP夏普 8.5公升衣物乾燥高效除濕機DW-K8NT-W」。

▲JJPRO 一級能效WiFi靜音DC除濕機JPD05CI，即日起至5月31日限時下殺64折，特價3,990元。（圖／PChome 24h購物提供）

針對近期打算添購除濕機的人，像是「JJPRO 6L 一級能效WiFi靜音DC除濕機JPD05CI」、「美國富及第Frigidaire 7-8坪節能省電除濕機FDH-1335Y」這兩款，PChome 24h購物特價不到4千元，另外也可以利用除濕小物如「克潮靈 集水袋補充包」加強吸濕效果，搭配箱購價入手更優惠，限時特價638元。