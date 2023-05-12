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社會 社會焦點 保障人權

女店員甜喊「老公、姊夫」　人夫沒糾正要賠15萬元

記者黃翊婷／綜合報導

高雄某公司周姓負責人與當地一名越南籍阮姓女子在小吃店結識，對方不僅會以「老公」稱呼他，就連其他女店員也會跟著叫「姊夫」。周妻去年4月無意間看見丈夫和阮女的對話及合照，這才驚覺婚姻出狀況，氣得提告求償200萬元並離婚，最終獲判賠償15萬元。

▲▼約炮,約砲,撿屍,風俗,情侶,喝酒,男女。（圖／CFP）

▲周妻指控丈夫與阮女發生婚外情。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

周妻在判決書中提到，阮女明知周男已婚，仍執意交往，雙方在2022年4月間互傳「老公你有沒有去看醫生？身體有沒有好一點？要吃飯喔」、「秀秀～恩乾～」等訊息，還有共同出遊時拍攝的摟肩搭背照片，行為舉止十分親密，甚至曾經4度孤男寡女共處一室，嚴重侵害她的配偶權益，因此決定提告求償200萬元。

對此，周男辯稱，阮女在小吃店工作時，對於熟悉的男性常客喜歡以「老公」稱呼，其他客人也會被稱為「老公」，加上大家本來就比較愛開玩笑，店員們才會戲稱他為「姊夫」，這是小吃店消費的常態，雙方並無不正常交往關係；至於出遊合照，他們是和4、5名友人一起出去玩，不是單獨出遊，合照也只是輕微搭肩，並未踰矩。

阮女則辯稱，當時她並不知道周男已婚，兩人也沒有單獨出遊，照片都是在朋友聚會或聚餐時拍攝的，背景都是公開場所，周妻沒有理由向她索要賠償。

不過，橋頭地院法官檢視周妻提出的證據，發現周男曾在聚會時提起，「我女兒，我二女兒，1歲多，也是開始訓練，喝那個清酒，日本清酒」，阮女已來台超過10年，在這樣的狀況下，她應當能想到周男可能是有婦之夫。

法官接著指出，周男身為有配偶之人，理當有維護婚姻圓滿及幸福的責任，當小吃店員工及阮女稱呼他為「老公、姊夫」時，卻沒有糾正，反而坦然接受，顯然雙方之間已經出現超友誼的關係；至於出遊的部分，雖然是多人共同出遊，但男性只有周男1人，拍照時他將手搭在阮女肩上、胸前，甚至攬脖子，確實有親密的肢體接觸。

最終，法官不採信周男和阮女的說詞，考量到周妻從事服務業，事後已經離婚，月收入大約4萬元，周男則是公司負責人，名下有房地，平均收入30萬元，因此判周男和阮女應連帶賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。

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