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130元的米其林！化骨秋刀魚軟綿超下飯　5月高雄新入選名單揭曉

▲▼鼓山區貳哥食堂入選餐點「化骨醬燒秋刀魚」。（圖／貳哥食堂提供）

▲鼓山區貳哥食堂入選餐點「化骨醬燒秋刀魚」，單點只要130元。（圖／貳哥食堂提供）

記者許宥孺／高雄報導

《米其林指南》10日公布5月新入選餐廳，這次高雄有3家餐廳強勢入榜，分別是岡山區的「溫度劑」、新興區的「沐」、鼓山區的「貳哥食堂」。

《米其林指南》在年度的星級餐廳發布會之前，評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。

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五月共有8家台北、台南及高雄的餐廳新入選，其中高雄就有3家餐廳入榜，且曾分別參與「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」、「高雄餐盤發見計畫地圖」及「高雄日嚐366」等高雄市觀光局內舉辦的美食活動，觀光局也成功預測米其林名單，將高雄美食帶上國際。

▲岡山區溫度劑餐廳入選餐點「滷虱目魚肚飯」。（圖／溫度劑提供）

▲岡山區溫度劑餐廳入選餐點「滷虱目魚肚飯」。（圖／溫度劑提供）

新入榜岡山區的「溫度劑」，於今年4月參與觀光局舉辦的「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」，5月就獲得入選殊榮。其「滷虱目魚肚飯」獲得推薦，秘訣在於虱目魚是自家鹹水養殖，並用中式的黑豆鼓搭配日式類蒲燒的方式滷製而成。店內只設6個座位，只接受社群平台2人內的訂位。

▲新興區沐餐廳菜色含大量在地的漢方藥材與香料，再融入臺菜、客家、原住民料理元素。（圖／沐提供）

▲新興區沐餐廳菜色含大量在地的漢方藥材與香料，再融入臺菜、客家、原住民料理元素。（圖／沐提供）

位於新興區的「沐」，是觀光局「高雄餐盤發見計畫地圖」活動店家之一，美食實力備受肯定，入選前已獲得許多美食部落客及作家報導，其菜單定期更新，使用大量在地的漢方藥材與香料，再融入臺菜、客家、原住民料理元素，令菜色帶有獨特風味。

▲▼鼓山區貳哥食堂入選餐點「化骨醬燒秋刀魚」。（圖／貳哥食堂提供）

▲鼓山區貳哥食堂入選餐點「化骨醬燒秋刀魚」。（圖／貳哥食堂提供）

鼓山區的「貳哥食堂」，曾入選為觀光局「高雄日嚐366」活動店家之一，招牌菜為「化骨醬燒秋刀魚」，魚骨燉煮至軟綿可食，鮮美魚肉伴以香甜醬汁，非常下飯。根據最新菜單，這道招牌菜單點只要130元，商業套餐220元。

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