　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

香港豪門貴婦月甩10kg！公開「神醫養瘦秘帖」　花草燃脂茶一喝激瘦！

▲▼十時塑,廖家儀。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

2009年嫁到香港當貴婦的廖家儀，淡出螢光幕13年，近來強勢復出八點檔！

已經是3寶媽的廖家儀坦言，「平時維持身材就是靠香港貴婦圈流傳的神醫養瘦帖，但回台灣拍戲從香港寄藥包來不方便，就跟台灣中醫師一起研究，把秘帖加入漢方花草瘦身概念，只喝幾天就被嚇到，針對肥肚超有用，一個月就瘦了10公斤！」 

▲▼十時塑,廖家儀。（圖／業者提供）

前台北市聯合醫院中醫師共同研發

香港貴婦圈對瘦身養生都很有一套，嫁入香港豪門13年的廖家儀表示，這個瘦身秘帖是香港貴婦圈心照不宣的秘方，幾乎人人都靠這秘帖「養瘦」！

受邀回台復出拍戲的廖家儀，一定必備這帖秘方，但在台灣拿藥不方便，因此跟台灣的余雅雯中醫師討論，再與IVENOR團隊共同研發出攜帶方便的瘦身茶飲包！針對腹部脂肪消除加強配方，打造成每天可以喝的茶飲「十時塑」！！

▲▼十時塑,廖家儀。（圖／業者提供）

▲▼十時塑,廖家儀。（圖／業者提供）

10種花草萃取，結合藥草之王－紫花苜蓿，秒速啟動FG瘦體素！！

「IVENOR十時塑」利用十種珍貴花草修身成分，再加上關鍵成分藥草之王－「紫花苜蓿」，就能秒速啟動身體內的FG瘦體素！！

十時塑四階段健康改變體質，清毒、去濕、排油、產生FG瘦體素，從根本讓「易胖體質」變「易瘦體質」。根據實測，一天一杯增加體內FG瘦體素，10天就能提升瘦體素30%，且FG瘦體素每增加1％就能減少0.3公斤的脂肪，3週能減去7公斤的體重。 

▲▼十時塑,廖家儀。（圖／業者提供）

香港政商名流使用，神醫養瘦密帖－花草燃脂茶！！

前台北市聯合醫院中醫師余雅雯表示，漢方花草瘦身講究體質的調理，「十時塑」絕對跟市面上一般瘦身茶包完全不同，10種花草再加上關鍵成分，有藥草之王稱號的「紫花苜蓿」，透過獨家專利冷凍晶體濃縮製成，效果無可取代。另外，茶飲劑型能達到讓人體全身吸收，並增加體內FG瘦體素。標靶直擊碎裂體內脂肪團塊，燃燒代謝後徹底排出，從體內根本改變體質，打造快瘦、易瘦的健康身體。

▲▼十時塑,廖家儀。（圖／業者提供）

▲▼十時塑,廖家儀。（圖／業者提供）

打破喝飲料變胖的迷思！十時塑讓你「十分簡單、時時在瘦」！

「別人喝飲料是在發胖，你喝十時塑卻是越喝越瘦，真的是最佳甩油秘訣！」專業營養師建議，每天一至二杯十時塑，完全可以取代每天喝的手搖飲，又不礙身材走樣，不論想要熱泡、冷飲甚至天氣熱想要加冰塊通通都可以！

▲▼十時塑,廖家儀。（圖／業者提供）

開心在臉書曬出自己泳裝照的廖家儀，腰間完全沒有多出來的一絲贅肉，火辣曲讓上千粉絲紛紛按讚留言：「這是生了三個小孩的身材？太不科學了！」、「泳裝照好美哦」、「真的太正了，羨慕生了三個孩子腰間無贅肉!! 」、「身材火辣，漂亮女神」。

廖家儀開心之餘也說；「現在能有這麼好的身材，都是因為十時塑才做得到！這次我將私人秘帖公開，就是希望有更多人跟我一樣不再有減肥的痛苦，用健康調理的方式，讓自己簡簡單單、隨時喝隨時瘦，這絕對是最快樂的事！」

▲▼十時塑,廖家儀。（圖／業者提供）

隨時喝隨時塑「十時塑」哪裡買？

官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8ga
MOMO購物網特惠組：https://chshop.work/Sl20q
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
門市專線：02-2288-7888、06-3120108 
LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b 
客服專線：0800-005-133、0800-520-367

ET快訊
ChatGPT之父點名「1工作」：短期內會被AI滅掉
4月新制一次看！　這天起領6千
兩大AV女神宣布來台！　很想和台灣粉絲見面
吳宗憲錄影「突起身擁抱鮪魚」！　吐心結：工作沒得到家庭諒解
上課玩手機被要求寫報告　台中高中生從4樓墜落腦震盪
ATM有「專用貼紙」　到這才能領6千
快訊／TRASH主唱「未婚當爸」　混血辣女友懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

放假前先開喝！　超商連7天「大杯美式、拿鐵買2送1」

超商獨家！首推最新「蜂蜜美式」4／5開賣　限時第2杯半價爽喝

香港豪門貴婦月甩10kg！公開「神醫養瘦秘帖」　花草燃脂茶一喝激瘦！

量販「進口蛋」1小時全賣光！　全台246家超市還買得到平價洗選蛋　

先收下！　速食店限時6天「人氣炸物買1送1」

大潤發開賣3款進口蛋！明起可供貨全台　規格售價曝光

快訊／愛買也要賣「進口蛋」了！　開賣時間、售價曝光

身分證拿出來！姓名對中「3字任1字」同音也可　爽喝超商美式買2送2

直擊／進口蛋來了！賣場開賣半小時「搶到剩一半」　民眾狂讚：超便宜

巷口美廉社也有進口蛋！3／31起每人限購1盒　開賣售價曝光

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

放假前先開喝！　超商連7天「大杯美式、拿鐵買2送1」

超商獨家！首推最新「蜂蜜美式」4／5開賣　限時第2杯半價爽喝

香港豪門貴婦月甩10kg！公開「神醫養瘦秘帖」　花草燃脂茶一喝激瘦！

量販「進口蛋」1小時全賣光！　全台246家超市還買得到平價洗選蛋　

先收下！　速食店限時6天「人氣炸物買1送1」

大潤發開賣3款進口蛋！明起可供貨全台　規格售價曝光

快訊／愛買也要賣「進口蛋」了！　開賣時間、售價曝光

身分證拿出來！姓名對中「3字任1字」同音也可　爽喝超商美式買2送2

直擊／進口蛋來了！賣場開賣半小時「搶到剩一半」　民眾狂讚：超便宜

巷口美廉社也有進口蛋！3／31起每人限購1盒　開賣售價曝光

超毛！他到墓園掃墓沒看到人　車內雷達螢幕卻全都是「人」

《全明星》女神曬辣照：真的沒有修圖喔！　「地上影子」成亮點

勸自住客危機入市　亞昕董座姚連地：今年房價不會爆衝

見停車格矗立「1物」　他驚矛盾大對決！全場看傻：根本陷阱題

恰恰23號將引退！餅總暖心：永遠記住屬於彭政閔

電價漲完台鐵、高鐵票價漲？　經長王美花：雙鐵無此規劃

黨內「疑侯論」起　侯友宜仍堅不表態：守護中華民國是不變的職志

格林16秒引爆2衝突！猛撞英格雷領惡犯　試圖踹對手頭惹議

夏季空調用電量大增提高節能　台電空調運用技術研討會登場

綠營批馬英九稱「當了這個」　鍾沛君反嗆：可悲！雞蛋裡挑骨頭

硬要餵猴子吃零食　短褲妹「被打一猴掌」當場傻了

消費熱門新聞

全聯開賣進口蛋「10顆68元」

超商連5天經典美式、拿鐵買1送1

超商「5大咖啡飲品優惠」來了！

直擊／進口蛋來了！賣場開賣半小時只剩一半

有買1送1！速食店超殺優惠券限時吃

美廉社也有進口蛋　開賣售價曝

快訊／家樂福也要賣進口蛋了　售價一次看

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

大潤發明開賣3款進口蛋　售價曝光

姓名對中3字任1字喝超商美式買2送2

全聯響應普發6000加碼優惠放大術

速食店連6天「人氣炸物買1送1」

貴婦月甩10kg公開神醫養瘦秘帖

普發6000靠這招放大！超商多送1000元

更多熱門

相關新聞

半夜ATM提款1萬卻忘了拿！　女星回家發現錢包沒錢慌了

半夜ATM提款1萬卻忘了拿！　女星回家發現錢包沒錢慌了

女星廖家儀嫁入香港豪門，最近回台灣演出八點檔《市井豪門》，持續活躍戲劇演出。她4日發文透露，昨天（3）半夜去ATM提款，沒想到卡片取回後沒有拿錢，回到家才發現錢包沒有錢，以親身經歷分享心驚膽跳的一整夜。

廖家儀開撕劇中老公不倫！當眾賞7掌

廖家儀開撕劇中老公不倫！當眾賞7掌

羅巧倫留言給「正宮」挨爆　廖家儀護她：會跟編劇反應

羅巧倫留言給「正宮」挨爆　廖家儀護她：會跟編劇反應

廖家儀給男友驚喜卻「驚見他抱同門女藝人」

廖家儀給男友驚喜卻「驚見他抱同門女藝人」

神扯！羅巧倫「侵門踏戶」搶閨蜜老公

神扯！羅巧倫「侵門踏戶」搶閨蜜老公

關鍵字：

十時塑廖家儀

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

陳零九分手…徐凱希突開譙狐狸精「網瘋猜就是她」！

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面