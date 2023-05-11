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陳致中母親節前夕入監...與母辭行相擁照曝光 　約定明年再見

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員陳致中因在南港展覽館弊案中涉及洗錢，被最高法院判刑1年確定，他今（11）日下午3點20分抵達高雄地檢署入監服刑，過程僅簡單回應「謝謝」，便走進地檢署報到。前總統陳水扁則PO出陳致中與母親吳淑珍相擁辭行照片，表示明年母親節再見。

陳致中涉洗錢案遭判刑1年，並解除議員職務，今日他在入監前於臉書發文指出，「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」，強調當我們再度回首，我們會帶著微笑，也會更強大。

▲▼陳致中報到入監前，跟媽媽辭行。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

▲陳致中報到入監前，跟媽媽擁抱辭行。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

陳水扁稍早則在臉書PO出一張陳致中與母親吳淑珍相擁的照片，並寫下「致中跟媽媽辭行，明年母親節再見。」陳致中則提早剃好平頭，於下午3時20分左右抵達高雄地檢署，面對支持者的加油打氣，他簡單回應「謝謝」，便走進地檢署報到。

▲▼ 陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳致中理平頭報到。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳致中提前剃好平頭報到。（圖／記者吳世龍攝）

陳水扁家族卸任後遭檢調追查多項弊案，其中最受矚目的「國務機要費案」，因《會計法》修正除罪化，扁珍所涉國務機要費案都已被改判免訴，但仍有南港展覽館、龍潭購地等弊案，讓陳水扁被判刑20年、吳淑珍也被判刑17年6月定讞，但案件都因兩人身體因素停審中。

▲▼ 陳致中支持者 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 陳致中支持者 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳致中支持者到場打氣。（圖／記者吳世龍攝）

其中，南港展覽館弊案中，吳淑珍收受力麒建設董事長郭銓慶行賄約9千萬元後，透過陳致中、媳婦黃睿靚的海外帳戶洗錢隱匿，陳致中因而被依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元；黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。

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