大馬路上胡鬧！「邊開車邊自拍」亂丟三角錐　彰化屁孩慘了

記者唐詠絮／彰化報導

一群年輕人深夜不睡覺，在彰化縣大村鄉大馬路上自嗨嬉戲，駕駛邊開車邊拿手機自拍，又在路上開著未掛車牌的轎車、在雙黃線違規迴轉，還把三角錐當大聲公用，甚至拿來亂砸丟機車。種種離譜危險又擾民的行為，讓附近的居民無法容忍，由於涉及刑法公共危險罪嫌，警方將主動調查。

▲大村鄉山腳路有年輕人嬉戲。（圖／彰化踢爆網提供，以下同）

▲年輕人在校內開車自拍。（圖／彰化踢爆網提供）

LINE社群「彰化踢爆網」群組今天有網友po網3段影片，「有年輕人三更半夜在馬路嬉戲」，地點就在大村鄉山腳路，有逆向騎單車、也有年輕人站在大馬路上拿超商的三角錐，大笑丟擲追打機車騎士，甚至開著沒有懸掛車牌的車輛，在雙黃線違規迴轉，還在校區將車開在雙黃線中間，邊把手伸出車外，拿手機自拍。

種種離譜的行徑，已經令附近的居民氣得無法忍受，也有居民說，這些年輕人有可能酒精作祟，但也自嗨的太過火了，不僅擾民更容易發生致命危險。

員林警分局村上派出所副所長蕭廖順說，從影片中可以看到，車輛沒有懸掛車牌，依法可開罰3600元至10800元罰鍰，違規迴轉，可處600元至1800元罰鍰，不過事後調查，違規迴轉地點是在附近大學的校園內，屬於私有土地，警方無法開罰。但道路嬉戲行為，涉及《刑法》公共危險罪，將通知這幾名年輕人到案說明。

▲未懸掛車牌違規迴轉。（圖／彰化踢爆網提供）