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社會 社會焦點 保障人權

陳致中高雄第二監獄服刑　第一餐菜色曝光

▲▼ 陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳致中（中）今日到雄檢報到服刑。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨高雄市議員陳致中因在南港展覽館弊案中涉及洗錢，被最高法院判刑1年確定，今（11）日發監執行，他下午3時許準時到高雄地檢署報到，隨即搭上囚車發送燕巢高雄第二監獄入監，而根據獄方公布的菜單，陳致中入獄第一頓晚餐菜色為筍干豬腳、酥炸芝麻球、時鮮青菜、冬瓜排骨湯。

▲▼ 陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳致中（右一）今日到雄檢報到服刑。（圖／記者吳世龍攝）

陳致中遭判刑確定後，今日下午3點半到高雄地檢署報到，他在下午2時46分於臉書發文說，「生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞！再多的不捨，請容許致中先跟大家說聲再見，感謝您們的愛與溫暖，讓我知道前面的路一點都不孤單，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風！栽培提攜，恩義永銘，千言萬語，平安珍重！當我們再度回首，我們會帶著微笑，也會更強大。」

陳水扁家族卸任後遭檢調追查多項弊案，其中南港展覽館弊案中，吳淑珍收受力麒建設董事長郭銓慶行賄約9千萬元後，透過陳致中、媳婦黃睿靚的海外帳戶洗錢隱匿，陳致中因而被依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元；黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。

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