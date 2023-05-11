阿伯腳踏車騎上人行道！他驚「行人地獄+1？」　規定曝光長知識了

▲示意圖，非當事人，亦和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

有些人平時會騎腳踏車通勤，也會將其當作假日的休閒運動。但一名網友抱怨，最近走在人行道上，差點被騎著腳踏車的阿伯撞上，好奇「這樣算不算行人地獄？」文章曝光後掀起討論，有些人認為應該騎在自行車道上，但也有人感嘆「台灣的道路規劃真的不行」。

原PO以「人行道上可不可以騎自行車」為題在PTT發文，表示他近來走在人行道上，差點被騎著腳踏車的阿伯撞到，碰到這情形讓他忍不住好奇，腳踏車到底應該騎在人行道上，還是應該騎在馬路上比較好，「這樣算不算行人地獄？」

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文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「看路段，但行人優先」、「有個東西叫自行車道」、「沒規劃自行車道的理論上不行」、「要看設計，像是台中文心路的人行道有混合自行車道」、「正常不行，共用的可以」、「畫在人行道上的自行車道，還是行人優先啊」、「看有沒有設腳踏車道，沒有就不能騎，要騎慢車道」、「當然不行，車子走車道啦」。

也有人感嘆，「不能，但你會發現馬路實際上也不能騎」、「這問題好，但在台灣我寧願騎在人行道，也不願跟車搶道，在台北都這樣」、「慢車道就是設計給腳踏車這類車用的，只是台灣把機車趕去慢車道才混淆」。

▲示意圖，非當事人，亦和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

至於腳踏車到底可不可以騎上人行道？北市府警察局指出，依道路交通管理處罰條例等相關法規，人行道是專供行人通行使用，除非在不妨礙行人通行及行車安全無虞的情況下，主管機管得於人行道設置標誌及標線知路段，讓行人及腳踏車共道，但其餘人行道禁止騎乘自行車，且在人車共道之路段自行車亦須禮讓行人優先通行，違者可處新台幣300元至1200元不等罰鍰。

台中市府警察局先前也曾提醒，自行車屬於慢車，應該騎乘在在道路的「慢車道」、「自行車專用道」或設有行人及自行車專用標誌之人行道上，不可恣意騎上騎樓及人行道。

另外，當腳踏車騎在慢車道上，也要注意自行車行駛到設有左轉專用號誌的路口，不能直接進入快車道到左轉專用道等候左轉，也不可以由慢車道直接左轉；而在設有機慢車優先道路段行駛時，機車可以進入外側快車道行駛，但自行車只可以在機慢車道行駛；當自行車遇有路邊有違規停車而駛入快車道時，也可能構成違規。