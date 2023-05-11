　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿伯腳踏車騎上人行道！他驚「行人地獄+1？」　規定曝光長知識了

▲▼ 自行車通勤照片。（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，非當事人，亦和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人平時會騎腳踏車通勤，也會將其當作假日的休閒運動。但一名網友抱怨，最近走在人行道上，差點被騎著腳踏車的阿伯撞上，好奇「這樣算不算行人地獄？」文章曝光後掀起討論，有些人認為應該騎在自行車道上，但也有人感嘆「台灣的道路規劃真的不行」。

原PO以「人行道上可不可以騎自行車」為題在PTT發文，表示他近來走在人行道上，差點被騎著腳踏車的阿伯撞到，碰到這情形讓他忍不住好奇，腳踏車到底應該騎在人行道上，還是應該騎在馬路上比較好，「這樣算不算行人地獄？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「看路段，但行人優先」、「有個東西叫自行車道」、「沒規劃自行車道的理論上不行」、「要看設計，像是台中文心路的人行道有混合自行車道」、「正常不行，共用的可以」、「畫在人行道上的自行車道，還是行人優先啊」、「看有沒有設腳踏車道，沒有就不能騎，要騎慢車道」、「當然不行，車子走車道啦」。

也有人感嘆，「不能，但你會發現馬路實際上也不能騎」、「這問題好，但在台灣我寧願騎在人行道，也不願跟車搶道，在台北都這樣」、「慢車道就是設計給腳踏車這類車用的，只是台灣把機車趕去慢車道才混淆」。

▲▼ YouBike微笑單車,UBike,臺北市公共自行車租賃系統（示意圖／ETtoday資料照）。

▲示意圖，非當事人，亦和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

至於腳踏車到底可不可以騎上人行道？北市府警察局指出，依道路交通管理處罰條例等相關法規，人行道是專供行人通行使用，除非在不妨礙行人通行及行車安全無虞的情況下，主管機管得於人行道設置標誌及標線知路段，讓行人及腳踏車共道，但其餘人行道禁止騎乘自行車，且在人車共道之路段自行車亦須禮讓行人優先通行，違者可處新台幣300元至1200元不等罰鍰。

台中市府警察局先前也曾提醒，自行車屬於慢車，應該騎乘在在道路的「慢車道」、「自行車專用道」或設有行人及自行車專用標誌之人行道上，不可恣意騎上騎樓及人行道。

另外，當腳踏車騎在慢車道上，也要注意自行車行駛到設有左轉專用號誌的路口，不能直接進入快車道到左轉專用道等候左轉，也不可以由慢車道直接左轉；而在設有機慢車優先道路段行駛時，機車可以進入外側快車道行駛，但自行車只可以在機慢車道行駛；當自行車遇有路邊有違規停車而駛入快車道時，也可能構成違規。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／中捷意外1死10傷！4工程人員涉3罪交保
獨／看熱鬧？吊臂刺穿中捷　包商工人站10米高無防護再挨罰30
快訊／鳳梨當爸了？穩交3年突現身「婦產科門診」
1死10傷慘劇…董座「請全場鼓掌」遭罵翻　中捷回應
林威助遭撤換　葉總很驚訝：怎麼可能！
台灣第一家海底撈將熄燈！　地點改這裡
陳致中入監前緊擁吳淑珍　陳水扁：明年母親節再見
李家同罹攝護腺癌！醫示警：前期幾乎無症狀　冒「6徵兆」小心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

子女合請看護「照顧半癱媽」被打槍！理由惹怒媳婦　一票人挺她

天氣熱！年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」網搖頭

梅雨進逼！母親節「雨下到發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

台灣社交距離App突推播「1訊息」　網驚：半年後變選舉拜票？

企業永續ESG　驊宏資通發動捐血一天百人響應

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開　網笑慘：亡國了

阿伯腳踏車騎上人行道！他驚「行人地獄+1？」　規定曝光長知識了

好市多A肝苺補償方案　消保會斥敷衍了事！主張每人發2萬慰問金

高雄鑿井抗旱解缺水危機　老舊管線卻每天「漏光11萬噸水」

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

台中吊臂墜落

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

子女合請看護「照顧半癱媽」被打槍！理由惹怒媳婦　一票人挺她

天氣熱！年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」網搖頭

梅雨進逼！母親節「雨下到發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

台灣社交距離App突推播「1訊息」　網驚：半年後變選舉拜票？

企業永續ESG　驊宏資通發動捐血一天百人響應

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開　網笑慘：亡國了

阿伯腳踏車騎上人行道！他驚「行人地獄+1？」　規定曝光長知識了

好市多A肝苺補償方案　消保會斥敷衍了事！主張每人發2萬慰問金

高雄鑿井抗旱解缺水危機　老舊管線卻每天「漏光11萬噸水」

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

發現喵生剋星！齊瀏海虎斑「眼神死透」　絕望表情笑翻千人

澄清醫院1.8億標北屯2千坪地上權　內行曝可能用途

緯創首季每股賺0.06元　Q2各產品線出貨增溫

伍鐸本周休4天再先發　猛威爾明天一軍初登板

地方特考重大變革　考試院：2024年6月起地特五等併入初等考試

快訊／吊臂砸中捷害1死10傷！4工程人員涉3罪...50萬至20萬交保

爸爸腳開開生出「大頭臭臉巨嬰」　順產照逗樂粉絲：恭喜人犬均安

軍人酒駕超速！開賓士撞電桿爆炸翻落水溝　害死友人下場曝

內湖某私立托嬰中心虐童案　北市重罰102萬＋勒令停業1年

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

生活熱門新聞

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

企鵝妹「哪裡遇最多怪人？」　全場點1地：很誇張

冷氣全垮砸車　他曝住戶超糟心態

三總醫遭暴打！名醫揭背後辛酸「恨透巴氏量表」

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥

3星座女最讓男人痴狂！第1名擁獨特魅力擅長偷心

苦苓喊取締不良行人　百萬網紅嗆：不懂別亂蹭

第二波梅雨鋒面　「全台雷雨」時間曝

企鵝妹素顏被挖出　她認這2處假的：我是騙子

85李家同罹攝護腺癌　最新病況曝

91歲猛翁嘿咻不靠藥物　妻子超滿意

7寶媽揹嬰滑雪挨轟！滑雪學校道歉了

更多熱門

相關新聞

行人地獄OUT！新北2美女里長溫柔宣導

行人地獄OUT！新北2美女里長溫柔宣導

台南母女走斑馬線遭撞釀1死1重傷悲劇，再度引發「行人地獄」的議題。新北市警方持續進行行人路權大執法專案，永和警分局特邀請轄內2名美女里長新廍里長紀詠心、永福里長陳紫渝，跨刀拍攝宣導短片，2美女里長更親自站上路口宣導，呼籲用路人特別注意行人，避免違規造成荷包大失血。

醫驚：台灣行人地獄不是假的！「過馬路1招」保孩子安全

醫驚：台灣行人地獄不是假的！「過馬路1招」保孩子安全

行人地獄奪命！王國材託她帶口信給3歲女童家屬　「非常抱歉」

行人地獄奪命！王國材託她帶口信給3歲女童家屬　「非常抱歉」

不停讓路人、人行道違停　高雄9天取締4901件

不停讓路人、人行道違停　高雄9天取締4901件

他PO網痛曝「救護車地獄」　17秒沒駕駛禮讓

他PO網痛曝「救護車地獄」　17秒沒駕駛禮讓

關鍵字：

腳踏車人行道行人地獄自行車

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

謝忻、小甜甜開撕！

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

《全明星》艾薇認愛吳霏！

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

花旗8／12停止信用卡扣款！　一文看懂277萬卡友、服務喊卡時間

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面