高雄硬起來！「不停讓路人、人行道違停」9天取締4901件

▲車輛右轉未停讓行人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台南發生3歲女童過馬路慘遭孕婦駕駛左轉車輾斃事故，引起大眾對台灣「行人地獄」現況的強烈不滿。高雄市警局5月1日起針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規（臨時）停車」及「道路障礙」等重點項目加強稽查取締，短短9天就取締多達4,901件違規。

根據警方分析，行人交通事故發生原因多是用路人未遵守交通安全法令及駕駛不讓行人所造成。市警局動員17個分局於5月1日起執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規（臨時）停車」及「道路障礙」等重點項目加強稽查取締，自5月1至9日計取締違規4,901件。

▲車輛右轉未停讓行人。（圖／記者賴文萱翻攝）

為避免行人地獄悲劇再度發生，高雄市交通局於高鐵/重信、中山/建國、九如/博愛及學校周邊等路口，設置40處行人專用號誌，同時在人潮眾多的中山/五福、博愛/裕誠兩處路口以科技執法取締不停讓行人通過的違規車輛，保護行人安全。

市警局則透過科技執法設備於中山/五福、博愛/裕誠兩處行人量大的路口，偵測「不停讓行人」車輛執行舉發。該兩處路口於2月1日起正式執法後至5月7日止，已取締路口不停讓行人達250件。

▲高市警利用科技執法設備於中山/五福、博愛/裕誠兩處行人量大的路口，偵測「不停讓行人」車輛執行舉發。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局指出，除了設置行人專用時相，目前已完成調整630處市區路口行人通行秒數，將行人通行秒數調整為0.8公尺/秒計算；中正/復興、中山/五福、中華/建國等300處路口實施行人早開時相。

另外，也於全市150處路口設置30乘30公分「放大型行人專用號誌」大綠人，同時盤點市區路幅較寬的主次要幹道路口，今年將再增加100處；至於在無法設置實體人行道的地方，完成57處標線型人行道設置。

▲改善行人路口通行安全！高市設置行人專用號誌、科技執法取締不停讓行人違規車輛。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府各單位也在新闢道路或易肇事改善路段增設庇護島，以提供無法在綠燈時間內穿越路口的行人短暫停留空間。