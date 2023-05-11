台中塔式起重機塔吊倒塌　台南全面稽查塔式起重機防工安事故

▲台南市勞工局，協請勞動部職業安全衛生署，共同針對轄內設有塔式起重機之工地全面檢視，並針對轄內營造工地加強檢查，保障勞工職場安全，避免憾事再次發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台中市南屯區台中捷運綠線豐樂公園站旁建築工地，10日發生塔式起重機塔吊倒塌工安事故，造成1死10傷及台中捷運車廂毀損憾事；黃偉哲市長立即責成市府勞工局，協請勞動部職業安全衛生署，共同針對轄內設有塔式起重機之工地全面檢視，並針對轄內營造工地加強檢查，保障勞工職場安全，避免憾事再次發生。

勞工局王鑫基局長表示，塔式起重機於工地使用時應確實依照安全作業標準程序施作，其組裝和拆卸作業是屬於重複性且多人多位置之作業的型態，受外界的影響極大，稍有不甚，就可能會發生重大災害事故。勞工局於已針對營造業擬定相關減災方針並確切執行減災策略，其中包括每月均配合勞動部職安署實施全國營造業聯合檢查、針對施工架及模板支撐等職災高好發率作業作為執行營造工地檢查的重點項目，並有彙整必檢之檢查重點供檢查員確實執行等等之減災作為。

勞工局指出，有關本次職災案件之事業單位興富發建設股份有限公司，在台南市目前有2個興建案（1案在安平區、另一案在安南區），已聯繫職安署南區中心，儘速針對該2案實施全面檢查。另外，台南市轄區有設置塔吊之工地，已與職安署南區中心全面調查，將於近期內針對該類工地，全部實施檢查。

職安健康處處長李炫昌表示，塔式起重機符合起重升降機具安全規則第 2 條「在特定場所使用動力將貨物吊升並將其作水平搬運為目的之機械裝置」之規定，屬固定式起重機，需依職業安全衛生法、起重升降機具安全規則及固定式起重機安全檢查構造標準等法令辦理相關安全管理事項。其組裝爬升拆卸作業之中，尤以塔式起重機在進行爬升作業時，常是最危險的作業，其意外災害所造成的傷亡往往也最為嚴重。對於塔式起重機組裝爬升拆卸作業之災害的防制，除加強實施機械的自動檢查外，也應確實按照標準操作程序操作，並落實作業人員的專業培訓與安全教育，以避免因不熟悉作業程序，而造成操作失誤等狀況，徒增作業時的危險性。在遵守作業程序的方面，為避免作業人員為節省時間而省略步驟，應加強作業人員的教育訓練和監督人員之管理。