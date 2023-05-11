撞上奪命吊臂！他不解「中捷為何走高架？」　真相曝光：沒得選

▲台中捷運搶救現場。（圖／台中消防提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台中捷運綠線「豐樂公園站」昨（10）日因鄰近建築工地吊臂掉落，釀1死10傷悲劇，引起國人譁然。就有網友好奇，「中捷為何要走高架，而不地下化？」事實上，台中市政府多年前就有作出解答，直言「台中市根本沒得選！」

台中捷運今公布監視器畫面，當時列車駛入月台後不久，前方約150公尺處即發生吊臂墜落砸穿隔音牆事故，儘管保全迅速反映通報，同時示意列車停下；然而，隨車員當下沒看懂保全手勢，最終列車迎面撞上吊臂，炸出大量粉塵。

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對於這起重大工安意外，一名網友在PTT好奇發文，「捷運、火車地下化不是比較美觀安全嗎？高樓又那麼多，萬一發生地震或是工安意外，很容易出事。」

▲車廂慘毀。（圖／民眾提供）

其實，中捷之所以選擇走高架，台中市政府2009年就有作出解釋，時任台中市長胡志強坦言，「當初在興建捷運的評估與意見上，中央只給台中市兩個選擇，一個是高架捷運，另一個就是不做，台中市根本沒得選，這點不但很多民眾不知道，連監委也不了解。」

而時任副市長蕭家旗則透露，因為台中市地下岩板層太厚，不但施工困難，經費也將大幅增加；若選擇地下化，除了工期拉長、經費多出3-4倍，施工期間文心路還得全面封路。

對此，不少鄉民能理解，紛紛表示「運量不夠或經費不夠」、「地下化貴多了，地上的對交通衝擊較小」、「沒必要為了極低的發生率去改地下化」、「當初要不是肯蓋高架，今天綠線應該還在挖」、「台北文湖也是高架阿！錢跟運量的考量」、「地下問題沒比較少」。