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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言「郭台銘民調超車侯友宜」　邱毅揭總統選戰精彩大戲

▲▼鴻海創辦人郭台銘出席Preserving HOPE 延續妳的卵實力記者會，並就蔡政府擋BNT疫苗一事再次說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名參加2024總統大選，日前指控當初購買BNT疫苗時，曾遭到政府阻擋，中央迅速駁斥，仍引發討論。前立委邱毅說，週末以後郭台銘的民調一定超車國民黨另一可能人選的新北市長侯友宜，若是國民黨中央冥頑不靈，堅持內定侯友宜，將逼得郭台銘合軍民眾黨主席柯文哲。

邱毅說，郭台銘儼然已經成為台灣反綠聯盟的核心。尤其他打出的BNT疫苗採購問題，使民進黨完全亂了方寸，那句「大小姐叫你別買了⋯⋯」，幾乎成為坊間最熱的話題。

邱毅分析，民怨的火藥庫是存在的，只缺臨門一腳的引爆點而已。做為採購BNT疫苗的當事人，郭台銘負責引爆本理所當然，再加上國民黨中央打壓他，內定侯友宜的傳言甚囂塵上，也加強了郭台銘打議題的悲壯氣氛。而民進黨被此疫題題打中了七寸，在做賊心虛的恐懼下，從上到下一擁而上，迫不及待的嘶咬郭台銘。反突顯出郭台銘打這個議題的正確性，這就是所謂的「一擊中的，正中靶心」。

邱毅表示，這種情勢逼得柯文哲和國民黨必須跟進批評，而此時郭台銘的地方造勢活動正在展開，今天的台中場在議題催動下，一定破2萬，甚至更多。最後的新北市板橋場恐怕就是萬人空巷了，預期在週末以後郭台銘的民調一定超車侯友宜，進入黃金交叉階段。

邱毅認為，在此情勢發展中，國民黨若仍堅持內定侯友宜，將逼得郭台銘合軍柯文哲，往後關注的焦點，就變成郭柯大戰賴清德，反綠聯盟對決貪腐執政的精彩大戲了。

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