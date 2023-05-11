范雲促數發部提「議價法」對案　立法設「新聞基金制度」

▲范雲提出建立與議價制度並行的「新聞基金制度」主張。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

數位平台大量轉載新聞媒體產製內容獲得鉅額廣告收益，卻無需付費給媒體，世界多國紛紛研擬媒體議價相關立法。民進黨立委范雲11日公布「數位新聞發展與民主韌性法」草案，納入與議價制度並行的「新聞基金制度」，規定該基金運用應納入基層記者的聲音，並明定一定比例分潤必須用於改善媒體工作者的勞動條件。該草案將於12日院會拚付委。

范雲今天上午舉行「范雲提案，落實新聞有價，成立基金，健全媒體發展」記者會，她指出，Google與Meta（Facebook母公司）長期壟斷數位廣告，導致新聞媒體的廣告銳減，基層記者的勞動條件每況愈下，使新聞媒體環境日益惡化，在數位時代下，「新聞有價」兩個面向包括價格（price）與價值（value）都面臨嚴峻挑戰，然而，新聞媒體第四權對於民主政治的監督、政治的品質非常重要，不能放任其監督力量惡化。

草案共同起草人、政大新聞系教授劉昌德分析，澳洲政府於2021年通過《新聞媒體與數位平台強制議價法》，不過，該法對大媒體有利，卻不利於中小型媒體、獨立媒體等多元聲音，其有利於媒體老闆，而非投資在新聞或記者工作上，另外，儘管媒體能夠從分潤獲得經濟收入，但媒體也會更依賴平台演算法的邏輯。他說，台灣的新聞業的確越來越朝「衝流量」的方向去跑，對報導品質並沒有提升，反而是一種傷害。

因此，范雲提出「數位新聞發展與民主韌性法」草案，內容涵蓋3大面向：第一，納入與議價制度並行的「新聞基金制度」，由數位平台提撥一部分本土廣告收益、成立基金，用以補助媒體記者產製優良新聞內容、推動產業數位轉型；第二，明定基金運用與分配納入基層記者的聲音，基金管理委員會組成應有新聞媒體工會團體代表；第三，明定數位平台分潤必須提撥一定比例專款專用，改善記者等媒體工作者的勞動條件。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷指出，相較自己當年入行時，每天只要截稿1次，如今的媒體環境每天要發10幾條稿子、無時無刻都在截稿，加上現在新進記者薪水才多少錢，年輕記者覺得灰心、看不到未來，入行2、3年就離開這個產業的比比皆是，這樣的工作環境和待遇如何留住好人才？他強調，支持建立「新聞基金制度」，鼓勵第一線工作者持續產製好報導，創造良性循環。

最後，范雲重申，目前數位發展部仍未提出立法草案具體時間表，未來第三輪媒體議價對話，應將建立「新聞基金制度」納入討論，並邀請勞方代表加入；至於立法期程，她說，立院已有4個相關草案，由於遲遲沒有行政部門的對案，需要非常強大的政治意志，才有可能在委員會進行實質討論，之後在教育及文化委員會的詢答，會給數發部蠻大的期待和壓力。