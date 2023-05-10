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一天斗內20萬元給企鵝妹　「大金主住新竹」身分曝！年撒2000萬

▲▼企鵝妹正在台灣步行環島中。（圖／翻攝企鵝妹IG）

▲企鵝妹正在台灣步行環島中。（圖／翻攝企鵝妹IG）

記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，一邊直播環島的過程，一邊與粉絲聊天互動，沿途中許多粉絲斗內、求合照，親民的她也相當配合，有一名網友發現，在直播中常常看到大乾爹「茶爸」斗內，而且每次都是大手筆贊助，一天就斗內20萬元以上，好奇對方到底是誰，貼文掀起討論。

原PO在PTT發文，「茶爸一天花20多萬台幣斗內，他何方神聖？」相信有在看企鵝妹直播的人，一定對於大乾爹「茶爸」很有印象，也常常會在Twtich的其他妹子實況主的直播發現「茶爸」的身影，「日擲千金像在喝水一樣」。

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原PO指出，企鵝妹9日開直播，從新竹關西走到竹北，「已經被茶爸斗內2600多份了，再加上小奇點，應該超過新台幣20萬元了」，對於茶爸的身分越來越好奇，「他到底何方神聖啊？花這麼多錢給妹子開心，對他來說好像零錢一樣欸！常常給企鵝妹跟其他妹子台訂閱的茶爸，到底是何方神聖？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲茶爸透露自己住在新竹。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，掀起網友討論，「我一個月刷卡額度也才20萬元，他一天就超過我了」、「圖奇大金主」、「破企鵝妹開台來當日最高紀錄」、「小意思啦，這才叫土豪」、「你以為這樣很多嗎？他還有斗更多的」、「上次隨便點一個不知名奶台，看他送了一萬多訂閱」、「有的韓妹聊天室，為了茶爸都變可以打中文」、「斗成這樣，我還以為圖奇是他開的」、「一年斗內2000萬台幣」。

其中，有網友指出，「聽說是達美樂高層」、「總覺得是公司內部人，直接開金手指」。然而，有網友透露，茶爸在9日斗內時透露自己住在新竹，就有人猜測，「感覺有可能是竹北有地，被徵收的有錢人」、「搞不好大地主兼房東，又住竹北」、「達美樂沒人確認吧，早上他斗說自己住新竹這」、「至少能確定是新竹金主」。

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