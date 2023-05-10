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3歲女童成冤魂！網列「5大道路缺失」：做到2項就能救小女孩


實習記者林郁婷／綜合報導

台南8日發生一起母女走斑馬線卻遭撞車禍，造成3歲女童傷重不治，媽媽還在加護病房觀察，肇事駕駛則是一名孕婦。事發後，不少人痛批是駕駛的開車技術與素質低才導致這起事故發生，不過有網友列出事發地點的「5大道路缺失」，更稱如果做到其中2項，「很大程度上可以救這小女孩，甚至未來會死在這路口的人」。

原PO在PTT台南版對這起車禍發表看法，他先是貼出Google地圖的截圖，和日本類似路型做比較後，列出5點差異，也是台灣道路的5個缺失，「沒有行穿線退縮、路緣轉角突出增加視野、視野良好的人行道、左轉專用道以及左轉專用時相」，如果其中有2項措施做到的話，「我想很大程度上可以救這小女孩，甚至未來會死在這路口的人」。

▲▼原PO認為駕駛不可能做到同時看兩個方面。（圖／翻攝自PTT）

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▲原PO建議退縮行穿線。（圖／翻攝自PTT）

原PO解釋，以工程面來看，最簡單可做到的是行穿線退縮，「現今這種緊貼著路口的行穿線有個很大的問題，就是會造成視野死角」，台灣許多路口即使依照導引線行駛，也會發生類似車禍，但是如果行穿線退縮的話，就能讓車輛正對著行穿線，最大程度的減少死角，也能增加行人與駕駛更多反應時間，就代表更多容錯空間」。

原PO也指出，另一個最應該改善的是機會左轉，台灣車禍很大原因都是未依規定讓車，「其中最多的就是直行車撞左轉車」，左轉車本來就應該獨立出來，台灣卻是讓駕駛自己找機會，「變成駕駛要左轉的話，理論上必須同時注意對向來車，以及斑馬線行人」，除非是變色龍否則很困難，但只要將左轉號誌獨立出來，「左轉車就無需注意行人與對向直行車了（闖紅燈除外不討論），也能更固定每個路口左轉可消化之車流」。

▲▼原PO認為駕駛不可能做到同時看兩個方面。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO認為駕駛不可能做到同時看兩個方面。（圖／翻攝自PTT）

最後他也呼籲，「別再覺得改變素質就能改善交通了」，就連日本也是先改變交通工程，才慢慢提升駕駛素質，整個過程耗費2、30年，「只要求改變人民素質是交通部卸責用的洗腦藉口而已，事實上交通工程做的人性化，素質自然會上來。」

文章一出獲得網友大讚這篇是正解，「觀念正確，但我國交通部只會推給A柱」、「推原po，還是很多人無法正視問題」、「左轉道真的很需要！」、「窗戶不一定會看到，退縮斑馬線是最實務的防呆機制」、「都2023年了台南市區繁忙道路連像樣的左轉道都沒有，雖然駕駛者本身問題很大，但道路設計可以讓容錯空間大一點」。

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