　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吊臂墜落！中捷保全「舉手攔不住」　隨車員看不懂錯過煞停時機

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近建築工地塔吊鐵臂掉落釀成1死10傷慘劇。中捷今(11日)公布監視器畫面，當時列車駛入月台後不久，前方約150公尺處即發生吊臂墜落砸穿隔音牆事故，當下保全反映迅速，立刻以無線電通報，並舉手示警，示意列車停下，但因車門已關、列車開始做動，隨車人員第一時間未意會保全手勢，錯過停車時機。

▲▼台中捷運被砸，月台監視器。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲保全發現捷運關門開始做動，立即上前舉手示意列車停下。（圖／記者鄧木卿翻攝）

監視器畫面拍下，當時中午12時26分50秒列車駛進豐樂公園站第二月台，27分04秒吊臂即墜落砸穿隔音牆。保全當下聽聞巨響後隨即回頭，但只見前方軌道一片粉塵瀰漫，起初還不明白怎麼回事，立即小跑步上前查看情況。

保全確認有狀況後，27分14秒立即以對講機通知站長，當下旅客似乎也未意識到事情嚴重性，仍照常上下車，還有3名乘客看了一眼前方的粉塵後，仍從容走上捷運，隨後隨車人員也於27分20秒進入車廂。保全發現捷運關門開始啟動後，立刻舉手示意，要求列車停下，但隨車人員第一時間未意會保全手勢，因此錯過停車時機，最終撞上吊臂，釀成慘劇。

▼吊臂墜落後前方揚起大片粉塵，但仍有3名乘客走進車廂搭乘捷運。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中捷運被砸，月台監視器。（圖／記者鄧木卿翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／確定了！　國民黨「下禮拜」推出總統候選人
美女議員私密自拍影像遭外流　網媒社長慘了
林淑雅魂斷中捷　母哭癱：一命換一命換女兒回來
大S痛心認2度流產！　汪小菲調情薄紗美女被拍
7寶媽懷孕「揹嬰滑雪」挨轟！　滑雪學校道歉了
快訊／超殺機票「飛日韓千元起」！　即起開搶了
好市多補償方案挨批！　「金額太低、沒誠意」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金酒誇張工程！砸11億竟查上千漏洞　實地查訪秒抓百處還要改

中捷驚悚41秒！吊臂砸穿隔音牆列車仍啟動　撞上釀1死10傷

說好母親節回家！林淑雅魂斷中捷　母哭癱：一命換一命換女兒回來

沒查證就PO時力吳佩芸私密照　網媒社長遭違反個資法起訴

靜宜教授搭上死亡列車！中捷投保旅客責任險　死者最高賠500萬

快訊／男水湳洞漁港釣魚落海...漂岸300公尺　救起送醫不治

快訊／求償金額曝光！吊臂砸車廂釀1死10傷！　中捷：至少2億

吊臂墜落！中捷保全「舉手攔不住」　隨車員看不懂錯過煞停時機

快訊／高雄父子停車糾紛爭吵　父持水果長刀怒砍...兒濺血送醫

反應時間僅13秒！中捷曝「隨車員最後一刻才躲」：時間太倉促

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

台中吊臂墜落

三總醫遭家屬飆三字經　揮拳重擊鼻梁眼鏡掉地

金酒誇張工程！砸11億竟查上千漏洞　實地查訪秒抓百處還要改

中捷驚悚41秒！吊臂砸穿隔音牆列車仍啟動　撞上釀1死10傷

說好母親節回家！林淑雅魂斷中捷　母哭癱：一命換一命換女兒回來

沒查證就PO時力吳佩芸私密照　網媒社長遭違反個資法起訴

靜宜教授搭上死亡列車！中捷投保旅客責任險　死者最高賠500萬

快訊／男水湳洞漁港釣魚落海...漂岸300公尺　救起送醫不治

快訊／求償金額曝光！吊臂砸車廂釀1死10傷！　中捷：至少2億

吊臂墜落！中捷保全「舉手攔不住」　隨車員看不懂錯過煞停時機

快訊／高雄父子停車糾紛爭吵　父持水果長刀怒砍...兒濺血送醫

反應時間僅13秒！中捷曝「隨車員最後一刻才躲」：時間太倉促

數位身份證還推不推？　唐鳳：需先成立獨立機關個資會

快訊／國民黨17日徵召總統候選人　朱立倫：團結支持最後人選

謝忻、小甜甜撕破臉！　認了「關冷氣」狗亡：因為她說整天開很貴

金酒誇張工程！砸11億竟查上千漏洞　實地查訪秒抓百處還要改

蕭美琴：中國將試圖干預總統大選　經濟制裁脅迫台企

中捷驚悚41秒！吊臂砸穿隔音牆列車仍啟動　撞上釀1死10傷

在火葬場做錯1件事！他頭痛發冷「眼球上弔」　師父：祂想冥婚

自由盃國小桌球團體賽開打　超過千名學童參賽

91歲宜蘭猛翁「1尾活龍」嘿咻不靠藥物...愛妻超滿意　醫師也比讚

「彷彿太魯閣案重演！」律師認為中捷SOP有問題：家屬可提國賠訴訟

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

四海幫前幫主「弟哥」辭世　享壽69歲

林淑雅中捷遇難亡　媽哭癱：乖巧女兒走了

搭捷運遇死劫！林淑雅5家人接噩耗痛心趕台中認屍

7寶媽「3孩自學」遭質疑　教育局調查結果曝

林淑雅中捷慘死！台大教授曝她生前特殊過往

中捷吊臂重擊塔吊女王！宇球國際背景曝光

中捷保全「舉手攔不住」　隨車員錯過煞停時機

不知3歲女被撞死！重傷母醒來頻問：妹妹在哪

撞上吊臂完整時間序曝光　中捷還原「奪命1分鐘」

基隆女拒搭訕當街被打到眼窩骨折　17歲兇狠男落網

基隆女外出買蛋糕　遭搭訕不成被毆眼窩骨折

更多熱門

相關新聞

靜宜教授搭上死亡捷運！旅客責任險最高賠500萬

靜宜教授搭上死亡捷運！旅客責任險最高賠500萬

台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近建築工地塔吊鐵臂掉落釀成1死10傷慘劇，靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸搭上死亡列車殞命。今(11日)初步了解，依照《大眾捷運法》規定，捷運公司都有幫每位乘客投保「旅客運送責任險」，死亡最高可理賠500萬；後續還有其他細項賠償，目前還在商討中。而其他受傷乘客，也都會賠償醫藥費、慰問金等。

調查中捷慘劇！運安會一周內訪談相關人員　「30天內提初步報告」

調查中捷慘劇！運安會一周內訪談相關人員　「30天內提初步報告」

吊臂砸車廂1死10傷！中捷至少求償2億

吊臂砸車廂1死10傷！中捷至少求償2億

反應時間僅13秒！中捷曝：隨車員最後一刻才躲

反應時間僅13秒！中捷曝：隨車員最後一刻才躲

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

關鍵字：

台中中捷吊臂捷運中捷意外

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

快訊／大S證實婚禮4天前「寶寶胎死腹中」

四海幫前幫主「弟哥」辭世　享壽69歲

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

林淑雅中捷遇難亡　媽哭癱：乖巧女兒走了

苦苓喊取締不良行人　百萬網紅嗆：不懂別亂蹭

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面