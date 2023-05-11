吊臂墜落！中捷保全「舉手攔不住」　隨車員看不懂錯過煞停時機

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近建築工地塔吊鐵臂掉落釀成1死10傷慘劇。中捷今(11日)公布監視器畫面，當時列車駛入月台後不久，前方約150公尺處即發生吊臂墜落砸穿隔音牆事故，當下保全反映迅速，立刻以無線電通報，並舉手示警，示意列車停下，但因車門已關、列車開始做動，隨車人員第一時間未意會保全手勢，錯過停車時機。

▲保全發現捷運關門開始做動，立即上前舉手示意列車停下。（圖／記者鄧木卿翻攝）

監視器畫面拍下，當時中午12時26分50秒列車駛進豐樂公園站第二月台，27分04秒吊臂即墜落砸穿隔音牆。保全當下聽聞巨響後隨即回頭，但只見前方軌道一片粉塵瀰漫，起初還不明白怎麼回事，立即小跑步上前查看情況。

保全確認有狀況後，27分14秒立即以對講機通知站長，當下旅客似乎也未意識到事情嚴重性，仍照常上下車，還有3名乘客看了一眼前方的粉塵後，仍從容走上捷運，隨後隨車人員也於27分20秒進入車廂。保全發現捷運關門開始啟動後，立刻舉手示意，要求列車停下，但隨車人員第一時間未意會保全手勢，因此錯過停車時機，最終撞上吊臂，釀成慘劇。

▼吊臂墜落後前方揚起大片粉塵，但仍有3名乘客走進車廂搭乘捷運。（圖／記者鄧木卿翻攝）