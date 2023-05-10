【廣編】從體育盛事看串流影音廣告資源板塊流動　觀影環境、受眾數據分散成新挑戰

▲亞太區（不計中國）至2027年AVOD產值，將以年均複合成長率12%規模達到237億美金。

圖、文／ OneAD提供

台灣人愛看影音，人流帶來商機，根據DMA調查，台灣廣告主影音廣告預算規模連年達兩成以上成長。而2023世界棒球經典賽直接讓人窺見影音廣告資源在不同媒體平台間的流動趨勢。受眾除了正港球迷，更有潮流話題愛好者、將球星當明星追的新粉絲；直播平台、新聞網站、體育主題網站、YouTube、娛樂與時尚主題網站都是相關影音；觀眾的流動明確指出廣告主在串流影音廣告面臨觀影平台、受眾數據分散的新挑戰，廣告主想要密集對目標受眾強力曝光，打造「隨處可見」聲勢；掌握分散的影音主題流量，跨平台布局即是首要功課。

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