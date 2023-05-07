　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google搜尋將迎3大變革　搜尋可望結合AI聊天

▲▼Google。（圖／路透）

▲Google搜尋將迎三大變革。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

ChatGPT已經是目前最廣為人知的AI新應用，而由於各家持續發展各項AI功能，也讓Google的「搜尋霸主」地位備受威脅，目前根據外媒報導，Google正準備進行大規模改版計畫，讓AI聊天繼器人能夠結合搜尋引擎，帶來更好使用體驗，也透露三大可能的改變。

根據《華爾街日報》獲得的內部文件指出，Google將執行一項新計畫，讓搜尋更加「直觀、方便、個性化和人性化」。首先，Google將在搜索結果中添加更多「短影音」相關的結果，以響應年輕人習慣使用的訊息方式。

先前Google負責搜索引擎的高級副總裁 Prabhakar Raghavan 就表示，大約 40% 的年輕人在找餐廳時轉向 TikTok 或 Instagram上搜尋。

其次，Google預計在搜尋中顯示更多在線論壇文章，其實目前Google也有類似的功能，例如在搜尋中，只要在想搜尋的東西後加上論壇名稱（例如PTT、Dcard等），就可以點選「其他相關資訊」查找文章，不過未來可能會有更方便且直觀的改變。

最後，Google也確實會在搜尋功能添加 AI 聊天機器人，這可能會在下週的 I/O 2023 開發者大會上宣布。與用戶上分享的相關資訊與對應的內容。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／高雄變電箱2次爆炸！　停電範圍曝
快訊／高雄騎士「保齡球式撞3車」　重摔落地命危！
星宇遇成田宵禁！　日本第2大機場仍有宵禁「背後原因」曝光
日月潭進帳百萬噸　潭中惡霸蠢動！捕獲12台斤大魚虎
快訊／星宇延誤「民航局要查」　要求立即說明2疑點
南投丹大林道坍方！　10人受阻脫困：後面還有30、40人
星宇7小時降落4次！他曝恐怖經歷「像坐雲霄飛車」　一碰跑道更

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google搜尋將迎3大變革　搜尋可望結合AI聊天

三星 Galaxy Z Flip 5保護機殼露餡　爆「資料夾」造型

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢　已有62萬用戶受害

中國手機高容量儲存價格撕殺　1TB約4430元手機將來到

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

訪問工地師傅能存多少錢？　他月薪7萬元基本開銷就3萬

金素妍放閃李尚禹「變蟑螂也捧手心」　曝他吃日料帶手捲衝回家：花束～

站推車上玩！媽粗心舉動釀禍　下一秒孩拋空摔地躺著不動了

不讓澳生離台下老鼠藥？　女密友稱喪夫在台無紀錄

Google搜尋將迎3大變革　搜尋可望結合AI聊天

三星 Galaxy Z Flip 5保護機殼露餡　爆「資料夾」造型

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢　已有62萬用戶受害

中國手機高容量儲存價格撕殺　1TB約4430元手機將來到

快訊／雷雨轟高雄！湖內區變電箱2次爆炸　停電範圍曝

特大暴雨襲華南　江西河堤潰決、村莊泡水裡

撞擊瞬間曝！高雄騎士疑闖紅燈「保齡球式撞3車」　重摔落地命危

電競桂綸鎂寫真突破尺度！Raby瑞比看到預售成績哭了

黃子鵬積壘挨轟重傷害　曾總：想法比較多

開「罰」首例　經濟部：允能、海能離岸風場進度延宕

大直軍宅、國宅夯　屋主持有未滿1年轉手就賺進500萬

簽轉他航很容易　學者指「星宇無SOP」害客枯等！賠款恐引更大問題

Google搜尋將迎3大變革　搜尋可望結合AI聊天

租套房3年「房東突生病」　兒子一接手...發展超恐怖：還賴著不走

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

3C家電熱門新聞

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢

中國手機高容量儲存價格撕殺　1TB約4430元手機將來到

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

蘋果更新官方iPhone回收價　6款機型調升、舊機身價最高漲2600元

Google開發者大會將登場　爆料：5大新品面世

三星 Galaxy Z Flip 5保護機殼露餡　爆「資料夾」造型

Pixel新款處理器採用Tensor G3

安卓38款App藏毒　下載破3500萬

人人都能用！微軟全面開放AI搜尋引擎

Apple Watch史上最大變化來了！　更像iPhone

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

現身拍賣網站　他買到「HTC U23 Pro 5G」工程機開箱

要賣要快！蘋果調整iPhone回收價　六款不減反漲

`比MacBook更大台！傳蘋果將推「巨無霸」iPad

更多熱門

相關新聞

巴菲特形容「AI就像原子彈」

巴菲特形容「AI就像原子彈」

92歲股神巴菲特（Warren Buffett）6日預測，由於長期經濟放緩，旗下跨國多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire）今年大多數業務盈餘將會下滑，過去6個月左右的時間裡，美國經濟「令人難以置信的時期」已經接近尾聲。他也把人工智慧（AI）的發表比喻為原子彈問世，「我們將無法取消它的發明」。

股神巴菲特發言十大亮點一次看　AI像原子彈、力讚馬斯克「出色」

股神巴菲特發言十大亮點一次看　AI像原子彈、力讚馬斯克「出色」

AI真的會殺人？蘋果共同創辦人：買特斯拉就知道

AI真的會殺人？蘋果共同創辦人：買特斯拉就知道

林宜瑾提「數位新聞發展與民主韌性法草案」　保障媒體與平台議價管道

林宜瑾提「數位新聞發展與民主韌性法草案」　保障媒體與平台議價管道

台大深化與Google合作！擴大到前瞻AI與半導體＋研究獎助

台大深化與Google合作！擴大到前瞻AI與半導體＋研究獎助

關鍵字：

GoogleAI

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

王思佳終於出面！宣布「包包已送驗」　曝購買管道

王思佳愛馬仕包「送美國鑑定」！檢驗3大關卡曝光

星宇回不了台　機上宣布全額退費

快訊／6縣市大雨　今全台變天！

「他們叫我別來！」張國煒搭廉航救火　現身成田機場

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包！關穎認「都找代購」

星宇人力不足！張國煒親自駕機返台

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場

飛機取消睡機場　星宇道歉解釋了

老公寓漲到2千萬！他猶豫想賣掉　全場搖頭

台中轎車今晨自撞！　2男「無呼吸心跳」

她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

更多

最夯影音

更多
22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」
小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面