Google搜尋將迎3大變革　搜尋可望結合AI聊天

▲Google搜尋將迎三大變革。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

ChatGPT已經是目前最廣為人知的AI新應用，而由於各家持續發展各項AI功能，也讓Google的「搜尋霸主」地位備受威脅，目前根據外媒報導，Google正準備進行大規模改版計畫，讓AI聊天繼器人能夠結合搜尋引擎，帶來更好使用體驗，也透露三大可能的改變。

根據《華爾街日報》獲得的內部文件指出，Google將執行一項新計畫，讓搜尋更加「直觀、方便、個性化和人性化」。首先，Google將在搜索結果中添加更多「短影音」相關的結果，以響應年輕人習慣使用的訊息方式。

先前Google負責搜索引擎的高級副總裁 Prabhakar Raghavan 就表示，大約 40% 的年輕人在找餐廳時轉向 TikTok 或 Instagram上搜尋。

其次，Google預計在搜尋中顯示更多在線論壇文章，其實目前Google也有類似的功能，例如在搜尋中，只要在想搜尋的東西後加上論壇名稱（例如PTT、Dcard等），就可以點選「其他相關資訊」查找文章，不過未來可能會有更方便且直觀的改變。

最後，Google也確實會在搜尋功能添加 AI 聊天機器人，這可能會在下週的 I/O 2023 開發者大會上宣布。與用戶上分享的相關資訊與對應的內容。