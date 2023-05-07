巴菲特形容「AI就像原子彈」　經濟極盛時期將要結束

▲波克夏海瑟威6日股東年會上，董事長巴菲特（左）與副董事長蒙格（右）發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

92歲股神巴菲特（Warren Buffett）6日預測，由於長期經濟放緩，旗下跨國多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire）今年大多數業務盈餘將會下滑，過去6個月左右的時間裡，美國經濟「令人難以置信的時期」已經接近尾聲。他也把人工智慧（AI）的發表比喻為原子彈問世，「我們將無法取消它的發明」。

《彭博社》指出，儘管波克夏海瑟威今年第一季業務盈餘增長近13%達到80.7億美元，巴菲特卻對自己的企業提出悲觀預測，並且認為「好日子可能結束了」。他在內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）舉行的股東年會上直言，「我們大多數業務的報告盈餘將比去年更低。」

▲美國人工智慧研究實驗室OpenAI獲得微軟大力投資，並且推出ChatGPT。（圖／達志影像／美聯社）

3個月前，巴菲特在前微軟執行長比爾蓋茲（Bill Gates）的介紹下開始玩ChatGPT，他認知到AI能力驚人，但「當一個東西可以做各式各樣的事情時，我就有點擔心了，因為我知道我們將無法取消它的發明。」

巴菲特表示，「我們確實非常非常有道理地在二戰時發明原子彈，而我們這麼做是很重要的。但這個能力被釋出…對於未來200年的世界是好的嗎？」他引述愛因斯坦名言指出，AI的情況也很類似，「它可以改變世上的一切，除了人們如何思考與行動。」

不過，巴菲特也強調，「AI之中不會有任何東西取代基因」，還開玩笑說，「它做了一些了不起的事情，但它不會講笑話。」

▲巴菲特與蒙格。（圖／達志影像／美聯社）



波克夏海瑟威旗下業務範圍非常廣泛，從鐵路、零售到電力公共設施都有，因此被普遍視為美國經濟健康度的指標。巴菲特本人就曾說過，該企業的成功歸功於美國經濟過去幾十年的驚人成長，但如今通膨及高利率持續衝擊，銀行業發生動盪，也衍生放貸減緩的風險。

99歲的巴菲特的老友兼合夥人蒙格（Charlie Munger）也在年會上表示，更艱困的經濟環境也將讓價值投資者（value investors）處境更艱難，「要習慣賺得比較少」。

價值投資（Value investing）是一種投資策略，這種觀點相信市場上某些股票可能被低估或高估，強調透過分析評估一間企業的真實內在價值，並且選擇被市場低估的投資標的。