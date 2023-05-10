【廣編】百大品牌求解「影音廣告如何讓更多人看到、看完？」　OneAD：數據驅動的跨平台串流影音廣告是關鍵

▲品牌廣告主高度關注議題，OneAD x OneDATA聯合發佈會場次爆滿。

圖、文／OneDATA提供

追劇，已成為台灣民眾生活中不可分割的一部分，影視相關內容更成為新聞媒體每日必推播的熱門話題。《Digital 2021-2023: TAIWAN》調查即顯示，「觀看影音內容」連續登上台灣人上網原因前三名，其中花在串流影音平台的時間，更佔了每日觀影時數的 47.9%。但人們並非定點駐足觀看，以2023年世界棒球經典賽為例，據OneAD觀察，人們追隨喜歡的內容跨平台地交錯觀看；如何跟上目標受眾的腳步，透過影音廣告時刻觸及他們並完整傳遞品牌訊息，成為時下廣告主最關心的首要課題。

OneAD執行長李素真指出：「在跨網環境與封閉平台互不相通、一關卡一關的情境下，影音廣告極可能高度重複觸及同一群穿梭在兩者之間的目標受眾，浪費珍貴的品牌資源。」為此，OneAD與OneDATA攜手打造InStream影音廣告解決方案，藉由數據串聯、疏通台灣百家指標性媒體與YouTube等封閉花園（Walled Garden）影音平台，創造數位廣告傳播溝通效益的最大化。借重服務中SuperView的產品特性，品牌還能在網海中累積海量完整觀看廣告的受眾數據集結於OneDATA中，並以此數據疏通封閉花園，在YouTube內排除已於開放網路中看完影音廣告的人，提高不重複完整觀看串流影音廣告的人數，極大化品牌廣告的傳播效益。