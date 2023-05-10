【廣編】下班回家上班 ! 超高工時、晶亮危機成為職場媽媽隱憂　白蘭氏「健康」神應援

▲慶祝母親節，白蘭氏與台北市立兒童新樂園合作，凡母親節周末（5/13～14）著親子裝入園的母親，將可以獲得限量發行、內含白蘭氏萃雞精與葉黃素精華凍的「寵愛媽媽禮」。

圖、文／白蘭氏提供

現代女性在讓自己活得精彩的同時，更以「斜槓」的多重身分在照顧身邊所愛之人，根據yes123求職網調查發現，包含處理公事與家事，自認擔任「職場媽媽」的每天工作時間，平均落在10.7小時；加上近年學習生態漸漸改變，讓台灣幼兒使用3C比率超過9成，兒童晶亮危機也是媽媽們最焦慮的話題之一。

「白蘭氏萃鷄精」體貼現代超級媽咪們在事業與家庭追求平衡的體力支出，針對口感、營養持續精進，以符合女性在不同時期的營養需求，經過專業雙層循環萃取技術，從原型食物萃取完整鷄隻營養與風味；每100mL含有5600mg高含量膠原蛋白與10g優質蛋白質，能調理體質增強體力，一次達成「養顏、養力」的雙重功效。

在工作、家庭經營上有自己一套平衡哲學的隋棠，也透露為了兼顧家庭與生活，特地與劇組請假飛奔參與小孩運動會：「隨時補充『喝的保養品』很重要！白蘭氏萃鷄精不但可以喝到滿滿膠原蛋白跟蛋白質，又像雞湯一樣鮮美好入口，除了幫蠟燭多頭燒的自己補充體力，也是送給母親的最佳營養補給品！」

慶祝母親節，白蘭氏與台北市立兒童新樂園合作，凡母親節周末（5/13～14）著親子裝入園的母親，將可以獲得限量發行、內含白蘭氏萃雞精與葉黃素精華凍的「寵愛媽媽禮」。即日起至5月31日買白蘭氏滿$288，登錄發票抽tokuyo mini玩美椅滿足款、VIVISPA 按摩券等好禮！活動網站https://events.brandsworld.com.tw/25967