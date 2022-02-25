　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

保全酒精噴人臉、採訪沒開錄音…全球75%長期疲累，你是哪一累？！4步驟「免費拿鷄精」K.O.疲勞

▲▼疲累,過勞,世界衛生組織,加班,熬夜,體力,白蘭氏,補給。（圖／擷取自影片）

▲眼尖的上班族最近紛紛發現，有個神秘的「綠色體力補給站」悄悄出沒在人氣商圈！（圖／擷取自ETtoday影片，下同）

消費中心／綜合報導

和老闆開會開到「度估」？該跑的案子整個大開天窗？別懷疑，這些因為疲累而鬧出的笑話和超低效率，路上隨便找個路人訪問，幾乎人人都有類似的超糗經驗！事實上，根據世界衛生組織統計，全球竟然有高達75％的人口，長期處於疲倦、睡不好等狀態，而這些人絕大多數即是30~49歲的壯年族群。到底這個族群曾經還發生什麼讓人噴飯的糗事，他們對抗疲勞的秘密武器又是什麼？此次《街訪突即隊》就要帶大家一探究竟！

▲▼疲累,過勞,世界衛生組織,加班,熬夜,體力,白蘭氏,補給。（圖／擷取自影片）

▲《街訪突即隊》主持人阿肥此次挑戰的街訪，是要找出面臨各種疲勞轟炸的族群。

 為了呈現各行各業對抗疲憊的辛酸與妙招，主持人阿肥特別辛苦找來記者、企劃、家庭主婦、櫃姐、保全、計程車司機等人，就是為了「調查大家在職場上有多辛苦、家庭有多少事要操煩」。

現年31歲的行銷企劃逮到機會就在鏡頭前呼籲，「沒事千萬不要來做行銷！」阿肥細問之下才知道，原來企劃不只要跟公司開會，同時還要做簡報、寫提案、應付客人，工時超長、工作內容又要勞心勞力。「有時候你已經絞盡腦汁寫出一個曠世巨作，下午交出後馬上開會，然後隔天早上10點還要我再交一份新的！」終於回家洗洗睡，就代表可以好好休息了嗎？NO！因為「睡覺還會夢到我在寫案子……。」累到最後就是，「報告重大年度提案時發現，有些重要的數字引用錯誤，甚至還有錯字，當下整個被長官釘在牆上。」

▲▼疲累,過勞,世界衛生組織,加班,熬夜,體力,白蘭氏,補給。（圖／擷取自影片）

▲接受訪問的行銷企劃透露她工作苦情的一面。

每天24小時都要on call的記者，因為疲憊而出大包的經歷也是很精彩。「有次很累的時候直接睡著，長官來電說有個車禍要去拍，完全沒接到電話，醒來看到手機螢幕想說『死定了』……」沒想到長時間的疲憊也會讓人完全忘記教訓，因為隔天這名記者跑新聞採訪時，竟然又恍神沒按到錄音鍵，堪稱「最苦情代表」。最驚險的則是有櫃姐把自己的私人東西打包給客人，差點「半買半相送」，讓當天的業績整個歸零還倒陪，可見拖著累壞的身體工作，隨時都有出包的可能。

▲▼疲累,過勞,世界衛生組織,加班,熬夜,體力,白蘭氏,補給。（圖／擷取自影片）

▲家庭主婦也獻身/聲捍衛自己，直呼在家工作才沒有大家想得那麼簡單。

工作讓人累，但每天待在家的家庭主婦，也沒有一般人想像的輕鬆。此次受訪的家庭主婦代表就趁機對鏡頭前的觀眾「機會教育」。「我們要照顧老公、小朋友，打掃、煮飯，一年365天都沒有休息。」公婆來訪時更是精神緊繃，「後面好像都有人在一直盯著你一樣。」就算偶爾想幫老公準備「愛妻便當」增添情趣，還會不小心裝到孩子的便當袋裡，蓋子一開糗到不行，連班上的老師都看了直笑。

然而，人生不能一直就這樣糗下去，受訪對象也紛紛祭出自己私藏的提神口袋名單。記者代表就表示，「同事跟我說過，可以拿10顆薄荷糖配冰水喝。」好奇嘗試後她直呼「辣死了」！而笑言「沒生意最(心)累」的運將大哥，則是喝鷄精來確保自己開車的時候體力、精神都能保持最佳狀態。

▲▼疲累,過勞,世界衛生組織,加班,熬夜,體力,白蘭氏,補給。（圖／擷取自影片）

▲在運將大哥的提神撇步中「喝鷄精」是一定要的。

重視全家健康的家庭主婦則是耳提面命，「網路上的偏方都不可以輕信啦！」說著說著她直接從包包掏出網友都超熟悉的綠色包裝，「我自己都是喝白蘭氏鷄精。」習慣隨身攜帶鷄精的她大笑說，「公婆要來之前就趕快喝，喝完就有精神面對他們了。」

訪問結束後，為了幫辛苦的上班族及各行各業的人在短時間內補充活力，貼心的主持人阿肥馬上邀請大家前往一處「秘密鷄地」。只見一席「活力綠」配色的機台前，排了長長的人龍，原來「最懂你的累」的國民麻吉——白蘭氏鷄精，即日起特別在人潮聚集的商辦、車站、辦公商圈等地設置「體力補給站」，要用一瓶瓶免費提供的白蘭氏雙認證鷄精，幫「ㄏㄧ累累」的大家「K.O.你的累」。

▲▼疲累,過勞,世界衛生組織,加班,熬夜,體力,白蘭氏,補給。（圖／擷取自影片）

▲現在只要在人氣商圈發現「體力補給站」的蹤影，不囉唆，馬上4個步驟拿免費的白蘭氏雙認證鷄精。

只要在互動螢幕上選擇「你是哪一累」，再掃描機台上的QRcode、填寫簡易問卷，就能領取免費鷄精和超值折價券，幫每個拖著疲憊身心的過路客，快速「回血」，享受就如主持人阿肥所說「15分鐘提升新陳代謝、戰勝疲勞、恢復體力」的有感體驗。當下馬上「乾完」一瓶白蘭氏鷄精的櫃姐就幽默道，「喝完精神變好，笑容就會變得很真誠，今天應該不會被客訴了。」

▼包包隨時都準備一瓶「白蘭氏鷄精」的家庭主婦，也很興奮地試用「體力補給站」。

▲▼疲累,過勞,世界衛生組織,加班,熬夜,體力,白蘭氏,補給。（圖／擷取自影片）

主持人阿肥在最後也號召，「體力補給站在『台北南港軟體園區一期 三重路出入口』、『南港環球商場B1』都有喔，趕快來免費體驗！」早就是白蘭氏鷄精鐵粉的觀眾，或你還沒機會嘗試過，也可以直接到各大通路買起來，時時刻刻讓白蘭氏鷄精做自己的最佳體力補給。

*抗疲勞認證: 可加速運動後恢復期血乳酸及血氨濃度下降，有助於增進運動後疲勞的消除。
*免疫調節認證 : 本產品經動物實驗結果證實 : (1)有助於免疫細胞增生功能。(2)有助於促進吞噬細胞活性。(3)有助於促進自然殺手細胞活性。
 

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
瑞莎奶奶一直哭「今天都是飛彈」！　進防空洞後斷聯
獨／陳時中第3劑打高端！　選擇原因曝
余天淚崩：不要再走了好不好！　焦心余苑綺今早去醫院
快訊／高嘉瑜二伯騎車遭撞飛　送醫不治
快訊／中職第六隊確定了！　澄清湖球場當主場
快訊／烏克蘭又自轟1大橋！　阻止俄軍入侵基輔
快訊／高嘉瑜二伯出車禍！　失去生命跡象
最新戰情！俄軍1天狂轟百枚導彈　多方包夾烏國「3地淪陷」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

疫下送健康！白蘭氏祭3大年節限定禮盒拚新意　喊「備貨量足夠」

過年送禮拼吸睛！6寶媽激推「超萌限量聯名款」葉黃素凍守護新春晶亮！

「彰化好物購」2021創億元商機　東森購物網送2台機車大獎

保全酒精噴人臉、採訪沒開錄音…全球75%長期疲累，你是哪一累？！4步驟「免費拿鷄精」K.O.疲勞

新北人衝了沒？宏匯廣場「奇幻海洋水舞秀」倒數2週「拍照打卡」再抽千元購物金

全聯推「在家吃早餐」食材買1送1！早餐神器廚電換購5折起

日本話題超夯髮品！屈臣氏日系美髮女神節下殺超低價　讓秀髮自帶女神光圈不是夢！

風靡減重界！醫師研發減重茶一天一包就能瘦

228假期省一波！美廉社抗漲專區62折起　全聯買1送1、第2件5折

超商228連假加碼！「大杯美式買1送1」爽喝　滿222元再打85折

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

「彰化好物購」2021創億元商機　東森購物網送2台機車大獎

保全酒精噴人臉、採訪沒開錄音…全球75%長期疲累，你是哪一累？！4步驟「免費拿鷄精」K.O.疲勞

新北人衝了沒？宏匯廣場「奇幻海洋水舞秀」倒數2週「拍照打卡」再抽千元購物金

全聯推「在家吃早餐」食材買1送1！早餐神器廚電換購5折起

日本話題超夯髮品！屈臣氏日系美髮女神節下殺超低價　讓秀髮自帶女神光圈不是夢！

風靡減重界！醫師研發減重茶一天一包就能瘦

228假期省一波！美廉社抗漲專區62折起　全聯買1送1、第2件5折

超商228連假加碼！「大杯美式買1送1」爽喝　滿222元再打85折

這批3C好殺！4大Apple夯品最便宜不到2千　網購必搶時段快看

【廣編】228連假來遠百免費看展　限定活動、快閃優惠一次看

瑞鼎2021每股大賺65.09元　擬配45元股利、配息率達8成

缺綠電！2025年再生能源占比難達標　賴瑞隆：用電大戶擴大至2000KW

無懼普丁！烏克蘭總統開嗆：俄羅斯遲早要跟我們談判

比特犬全國登記3722隻！　3月禁新養、已養未登可罰1.5萬

俄烏戰火延燒　日股反彈收漲逾500點

在烏克蘭奶奶一直哭「今天都是飛彈」　瑞莎心碎老家戰爭

趣味桌遊推廣多元文化　移民署家庭教育培力新住民講師

獨／陳時中昨天打了高端「真的不太好約」　第3劑選國產疫苗原因曝

柯瑞狂送14助攻「大秀四分衛半場長傳」　勇士狂勝拓荒者37分

基輔警報狂響　籲市民「立即避難」！烏官員：俄軍恐攻入首都郊區

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

消費熱門新聞

二寶爸走出低谷　外送是人生支柱

無塵室飼養！My egg創五星級雞舍

超商「美式、拿鐵買2送2」只有6天

超商228連假加碼「大杯美式買1送1」

「IG男友」必備心機小道具

醫師研發減重茶一天一包就能瘦

星二代「靠油甩油」　收獲真愛

全聯推「在家吃早餐」食材買1送1

4大Apple夯品最殺不到2千　必搶時段快看

超商限時6天咖啡飲品第2杯8元喝

4大超商「228連假咖啡優惠」一次看

228省一波！美廉社、全聯都下殺

228連假開喝！超商大杯拿鐵買1送1

限時7天！超商4大咖啡飲品買1送1

更多熱門

相關新聞

抖音母公司28歲員工猝死：準時下班代表不努力

抖音母公司28歲員工猝死：準時下班代表不努力

中國跨國網路大廠、短影音平台抖音（TikTok）母公司字節跳動有一名28歲員工猝死，疑與加班過勞有關。分析指出，字節跳動2021年收入580億美元，風光成績背後是年輕員工高壓加班血淚。

WHO建議「有條件縮短」14天隔離期

WHO建議「有條件縮短」14天隔離期

皮膚科醫師教熬夜後4招急救小秘訣

皮膚科醫師教熬夜後4招急救小秘訣

把握這些機會！十大升遷加薪關鍵

把握這些機會！十大升遷加薪關鍵

AI有年齡歧視　影響老人健康照護

AI有年齡歧視　影響老人健康照護

關鍵字：

疲累過勞世界衛生組織加班熬夜體力白蘭氏補給

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／基輔清晨空襲警報大響

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

俄「外科手術式」攻烏　專家：這不是開戰

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面