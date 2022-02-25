保全酒精噴人臉、採訪沒開錄音…全球75%長期疲累，你是哪一累？！4步驟「免費拿鷄精」K.O.疲勞

▲眼尖的上班族最近紛紛發現，有個神秘的「綠色體力補給站」悄悄出沒在人氣商圈！（圖／擷取自ETtoday影片，下同）

消費中心／綜合報導

和老闆開會開到「度估」？該跑的案子整個大開天窗？別懷疑，這些因為疲累而鬧出的笑話和超低效率，路上隨便找個路人訪問，幾乎人人都有類似的超糗經驗！事實上，根據世界衛生組織統計，全球竟然有高達75％的人口，長期處於疲倦、睡不好等狀態，而這些人絕大多數即是30~49歲的壯年族群。到底這個族群曾經還發生什麼讓人噴飯的糗事，他們對抗疲勞的秘密武器又是什麼？此次《街訪突即隊》就要帶大家一探究竟！

▲《街訪突即隊》主持人阿肥此次挑戰的街訪，是要找出面臨各種疲勞轟炸的族群。

為了呈現各行各業對抗疲憊的辛酸與妙招，主持人阿肥特別辛苦找來記者、企劃、家庭主婦、櫃姐、保全、計程車司機等人，就是為了「調查大家在職場上有多辛苦、家庭有多少事要操煩」。

現年31歲的行銷企劃逮到機會就在鏡頭前呼籲，「沒事千萬不要來做行銷！」阿肥細問之下才知道，原來企劃不只要跟公司開會，同時還要做簡報、寫提案、應付客人，工時超長、工作內容又要勞心勞力。「有時候你已經絞盡腦汁寫出一個曠世巨作，下午交出後馬上開會，然後隔天早上10點還要我再交一份新的！」終於回家洗洗睡，就代表可以好好休息了嗎？NO！因為「睡覺還會夢到我在寫案子……。」累到最後就是，「報告重大年度提案時發現，有些重要的數字引用錯誤，甚至還有錯字，當下整個被長官釘在牆上。」

▲接受訪問的行銷企劃透露她工作苦情的一面。

每天24小時都要on call的記者，因為疲憊而出大包的經歷也是很精彩。「有次很累的時候直接睡著，長官來電說有個車禍要去拍，完全沒接到電話，醒來看到手機螢幕想說『死定了』……」沒想到長時間的疲憊也會讓人完全忘記教訓，因為隔天這名記者跑新聞採訪時，竟然又恍神沒按到錄音鍵，堪稱「最苦情代表」。最驚險的則是有櫃姐把自己的私人東西打包給客人，差點「半買半相送」，讓當天的業績整個歸零還倒陪，可見拖著累壞的身體工作，隨時都有出包的可能。

▲家庭主婦也獻身/聲捍衛自己，直呼在家工作才沒有大家想得那麼簡單。

工作讓人累，但每天待在家的家庭主婦，也沒有一般人想像的輕鬆。此次受訪的家庭主婦代表就趁機對鏡頭前的觀眾「機會教育」。「我們要照顧老公、小朋友，打掃、煮飯，一年365天都沒有休息。」公婆來訪時更是精神緊繃，「後面好像都有人在一直盯著你一樣。」就算偶爾想幫老公準備「愛妻便當」增添情趣，還會不小心裝到孩子的便當袋裡，蓋子一開糗到不行，連班上的老師都看了直笑。

然而，人生不能一直就這樣糗下去，受訪對象也紛紛祭出自己私藏的提神口袋名單。記者代表就表示，「同事跟我說過，可以拿10顆薄荷糖配冰水喝。」好奇嘗試後她直呼「辣死了」！而笑言「沒生意最(心)累」的運將大哥，則是喝鷄精來確保自己開車的時候體力、精神都能保持最佳狀態。

▲在運將大哥的提神撇步中「喝鷄精」是一定要的。

重視全家健康的家庭主婦則是耳提面命，「網路上的偏方都不可以輕信啦！」說著說著她直接從包包掏出網友都超熟悉的綠色包裝，「我自己都是喝白蘭氏鷄精。」習慣隨身攜帶鷄精的她大笑說，「公婆要來之前就趕快喝，喝完就有精神面對他們了。」

訪問結束後，為了幫辛苦的上班族及各行各業的人在短時間內補充活力，貼心的主持人阿肥馬上邀請大家前往一處「秘密鷄地」。只見一席「活力綠」配色的機台前，排了長長的人龍，原來「最懂你的累」的國民麻吉——白蘭氏鷄精，即日起特別在人潮聚集的商辦、車站、辦公商圈等地設置「體力補給站」，要用一瓶瓶免費提供的白蘭氏雙認證鷄精，幫「ㄏㄧ累累」的大家「K.O.你的累」。

▲現在只要在人氣商圈發現「體力補給站」的蹤影，不囉唆，馬上4個步驟拿免費的白蘭氏雙認證鷄精。

只要在互動螢幕上選擇「你是哪一累」，再掃描機台上的QRcode、填寫簡易問卷，就能領取免費鷄精和超值折價券，幫每個拖著疲憊身心的過路客，快速「回血」，享受就如主持人阿肥所說「15分鐘提升新陳代謝、戰勝疲勞、恢復體力」的有感體驗。當下馬上「乾完」一瓶白蘭氏鷄精的櫃姐就幽默道，「喝完精神變好，笑容就會變得很真誠，今天應該不會被客訴了。」

▼包包隨時都準備一瓶「白蘭氏鷄精」的家庭主婦，也很興奮地試用「體力補給站」。

主持人阿肥在最後也號召，「體力補給站在『台北南港軟體園區一期 三重路出入口』、『南港環球商場B1』都有喔，趕快來免費體驗！」早就是白蘭氏鷄精鐵粉的觀眾，或你還沒機會嘗試過，也可以直接到各大通路買起來，時時刻刻讓白蘭氏鷄精做自己的最佳體力補給。

*抗疲勞認證: 可加速運動後恢復期血乳酸及血氨濃度下降，有助於增進運動後疲勞的消除。

*免疫調節認證 : 本產品經動物實驗結果證實 : (1)有助於免疫細胞增生功能。(2)有助於促進吞噬細胞活性。(3)有助於促進自然殺手細胞活性。

