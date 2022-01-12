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過年送禮拼吸睛！6寶媽激推「超萌限量聯名款」葉黃素凍守護新春晶亮！

▲▼6寶媽激推「超萌限量聯名款」葉黃素凍守護新春晶亮。（圖／林叨囝仔提供）

▲人氣網紅6寶媽「林叨囝仔」推薦口碑大牌白蘭氏葉黃素禮盒作為今年春節伴手禮。（圖／林叨囝仔提供，下同）

消費中心／綜合報導

生活在5G時代，工作、讀書、娛樂…大人小孩都離不開3C產品，然而，長時間與手機、電腦共處，到底該如何保養全家人的「晶亮力」？超人氣網紅6寶媽「林叨囝仔」推薦口碑大牌白蘭氏葉黃素禮盒作為今年春節伴手禮，從送大人的董陽孜白蘭氏葉黃素精華飲聯名禮盒，到寶貝最愛的角落小夥伴聯名白蘭氏葉黃素精華凍禮盒，一家大小共同守護「晶亮力」。

小朋友開心放寒假，卻讓爸媽傷腦筋，因為多數小朋友在家沒事就在用3C，不是玩手遊就是整天跟卡通影片黏在一起，長時間的不良習慣就怕傷了孩子晶亮力。許多大人已有補充葉黃素保養的習慣，其實孩子也可以透過市售詢問度第一名的「白蘭氏葉黃素精華凍」守護健康，今年春節還推出小朋友最愛的角落小夥伴獨家聯名贈品禮盒，保證送禮送到孩子們的心坎裡。

▲▼6寶媽激推「超萌限量聯名款」葉黃素凍守護新春晶亮。（圖／林叨囝仔提供）

媽媽我還要！白蘭氏葉黃素精華凍收服林叨囝仔家中大小寶貝

家有6寶的「林叨囝仔」媽咪珮芬分享自家照顧孩子的小撇步，她會控制家中孩子使用3C會一天不超過30分鐘，而學齡前更是幾乎不給手機的，頂多偶爾讓小小孩跟大家一起欣賞電影，畢竟從生活中落實正確晶亮好習慣相當重要。

然而在科技時代，孩子有時候做功課或疫情期間線上課程難免需要依賴3C，就會想讓孩子們補充一些葉黃素營養品顧好晶亮健康，珮芬分享自己在挑選營養補充品時最注重品牌，鎖定口碑好的國際大品牌才安心，她也認為：「適口性還是最重要的，如果不好吃小孩食用意願不高，吃的斷斷續續自然無法發揮作用」，而職業是獸醫的先生則是特別重視檢驗報告上的數據是否具說服力。

▲▼6寶媽激推「超萌限量聯名款」葉黃素凍守護新春晶亮。（圖／林叨囝仔提供）

珮芬表示，國際大品牌白蘭氏推出的葉黃素精華凍，無添加色素、防腐劑，讓爸媽放心，而且小包裝的白蘭氏葉黃素精華凍相當好攜帶，外出前可以隨手放幾條在包包讓孩子當點心，條狀不僅方便食用，加上莓果風味酸酸甜甜，Q彈好吃像果凍一樣輕鬆收服小孩，現在完全不用大人提醒，每天吃飽飯後孩子們就會自動自發說要吃。

這次在過年前收到白蘭氏葉黃素凍禮盒聯名角落小夥伴，附贈的獨家聯名收納桶很可愛，讓家裡的小女生們超嗨，紛紛搶著要拿來收納小東西，相當推薦在過年期間挑選「白蘭氏葉黃素凍聯名角落小夥伴禮盒」作為伴手禮，畢竟孩子們過年聚在一起打電動、欣賞電影，一起補充葉黃素顧健康又好吃，相信收禮的小孩也會非常開心。

▲▼6寶媽激推「超萌限量聯名款」葉黃素凍守護新春晶亮。（圖／林叨囝仔提供）

董陽孜墨寶加持　葉黃素飲精品質感超大器

銷售No.1的白蘭氏葉黃素精華飲，使用美國專利認證游離型（自由型）葉黃素，還添加有「黑鑽石」之稱的黑醋栗，微酸果汁風味更可口，無添加色素及防腐劑，不僅像果汁般好喝還更是好吸收，適合學生族、上班族、銀髮族等，需長時間用3C螢幕閱讀或追劇族群的優質晶亮首選，飯後來一瓶即可補充每日所需營養素。不僅如此，禮盒包裝外觀由國寶級書法大師董陽孜的墨寶加持，成熟穩重又有質感相當大器，過年期間不僅獻上關心與祝福，連健康也一起照顧實在超貼心。

▲▼6寶媽激推「超萌限量聯名款」葉黃素凍守護新春晶亮。（圖／林叨囝仔提供）

幫大家整理了購買攻略，孩子們最愛的超萌角落小夥伴聯名款白蘭氏葉黃素凍禮盒購買指南！喜歡藍色要鎖定7-Eleven、家樂福（含便利購）及momo購物的10入組，喜歡黃色則鎖定全家、大潤發、愛買，也可兩款一起購誠意加倍，另外順便帶上全台各大通路皆有販售的白蘭氏葉黃素飲禮盒，送好送滿傳遞對親友一家的關愛心意。

▲▼6寶媽激推「超萌限量聯名款」葉黃素凍守護新春晶亮。（圖／林叨囝仔提供）

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