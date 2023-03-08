3月上班日多達24天宛如「修羅場」　美式賣場「補體力」好物折扣現蹤慰勞上班族

▲有網友在「好市多消費經驗分享區」社團分享最近累翻，搬了好多盒雞精！（圖／取自好市多消費經驗分享區，下同）

生活中心／綜合報導

2月補班不是最慘！3月上班日最多大魔王，不只沒有連續假期，還要補班清明節，上班族大崩潰，不只心累、憂鬱指數上升，工作疲勞使得體力跟不上，這些從提振精神、補充體力相關的保健食品熱銷與討論中可特別觀察到。

有網友在「好市多消費經驗分享區」社團說 : 「先生每天開車跑業務長期奔波，現在3月連續上班好幾天根本累翻，常常一天要喝好幾杯咖啡，今天和老公來採買，就跟老公說不然我們搭配雞精補充體力看看吧，雞精比較營養對身體也比較好，剛好今天有特價，很划算，也不是常常有時間來美式賣場，先生就一鼓作氣搬了好多盒，他說除了他喝，也可以給他下面的組員喝，現在整個後車廂都是雞精，整個變雞精富翁了啦～」

▲曬出整個後車廂都是雞精，變雞精富翁了啦！

釣出一票上班族哀怨附和每天早起通勤好累，每天睡不飽，也會想辦法讓自己提振精力！「好市多商品經驗老實說」社團的上班族網友說「平常會喝白蘭氏雞精，感覺體力有比較好」，「喝雞精補充體力不錯，而且本來蠻怕味道的，但沒想到還蠻順口」、「平常保養都是每天早上一瓶，有時候工作很多很累的時候也會來一瓶」！

連續多日早起上班下班也累癱了，沒辦法自己燉雞湯補身子，白蘭氏鷄精榮獲國家健康食品健康雙認證，直接喝最方便，品牌官網表示，白蘭氏鷄精能有效抗疲勞、調節免疫力，萃取蛋白質胜肽精華，小分子胺基酸好吸收，每天喝調節免疫力；去油、零膽固醇、 100%無人工添加劑，天天喝不造成身體負擔，味道清爽、順口好喝，補充營養讓你隨時提振精神補體力，網友好康逗相報Costco限時3/6～3/16促銷，有網友還說「賣場是不是看到3月滿滿上班日，趕快推出促銷幫幫上班族，覺得感動」，提醒上班族趁折扣多搬兩箱！

你也是被忙碌生活追趕長期疲累嗎？白蘭氏雙認證鷄精除了可以提振精神，還可以補體力、抗疲勞，鐵粉們都會趁著美式賣場促銷買鷄精，3/6～3/16推出現折230元，年度最殺真的超划算，不管是忙碌的工作、苦讀的學生、產後的婦女都能喝，讓白蘭氏鷄精做你最堅強的體力後盾！