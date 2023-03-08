　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

3月上班日多達24天宛如「修羅場」　美式賣場「補體力」好物折扣現蹤慰勞上班族

▲▼白蘭氏,鷄精,美式賣場。（圖／取自社團）

▲有網友在「好市多消費經驗分享區」社團分享最近累翻，搬了好多盒雞精！（圖／取自好市多消費經驗分享區，下同）

生活中心／綜合報導

2月補班不是最慘！3月上班日最多大魔王，不只沒有連續假期，還要補班清明節，上班族大崩潰，不只心累、憂鬱指數上升，工作疲勞使得體力跟不上，這些從提振精神、補充體力相關的保健食品熱銷與討論中可特別觀察到。

有網友在「好市多消費經驗分享區」社團說 : 「先生每天開車跑業務長期奔波，現在3月連續上班好幾天根本累翻，常常一天要喝好幾杯咖啡，今天和老公來採買，就跟老公說不然我們搭配雞精補充體力看看吧，雞精比較營養對身體也比較好，剛好今天有特價，很划算，也不是常常有時間來美式賣場，先生就一鼓作氣搬了好多盒，他說除了他喝，也可以給他下面的組員喝，現在整個後車廂都是雞精，整個變雞精富翁了啦～」

▲▼白蘭氏,鷄精,美式賣場。（圖／取自社團）

▲曬出整個後車廂都是雞精，變雞精富翁了啦！

釣出一票上班族哀怨附和每天早起通勤好累，每天睡不飽，也會想辦法讓自己提振精力！「好市多商品經驗老實說」社團的上班族網友說「平常會喝白蘭氏雞精，感覺體力有比較好」，「喝雞精補充體力不錯，而且本來蠻怕味道的，但沒想到還蠻順口」、「平常保養都是每天早上一瓶，有時候工作很多很累的時候也會來一瓶」！

連續多日早起上班下班也累癱了，沒辦法自己燉雞湯補身子，白蘭氏鷄精榮獲國家健康食品健康雙認證，直接喝最方便，品牌官網表示，白蘭氏鷄精能有效抗疲勞、調節免疫力，萃取蛋白質胜肽精華，小分子胺基酸好吸收，每天喝調節免疫力；去油、零膽固醇、 100%無人工添加劑，天天喝不造成身體負擔，味道清爽、順口好喝，補充營養讓你隨時提振精神補體力，網友好康逗相報Costco限時3/6～3/16促銷，有網友還說「賣場是不是看到3月滿滿上班日，趕快推出促銷幫幫上班族，覺得感動」，提醒上班族趁折扣多搬兩箱！

你也是被忙碌生活追趕長期疲累嗎？白蘭氏雙認證鷄精除了可以提振精神，還可以補體力、抗疲勞，鐵粉們都會趁著美式賣場促銷買鷄精，3/6～3/16推出現折230元，年度最殺真的超划算，不管是忙碌的工作、苦讀的學生、產後的婦女都能喝，讓白蘭氏鷄精做你最堅強的體力後盾！

ET快訊
快訊／英熊內戰　大勝比賽中與哈孝遠爆口角！
快訊／張育成適時安打　中華隊終於破蛋
快訊／扯！鄭宗哲超遠飛球全力衝本壘　巴拿馬外野相撞還接到
獨／台中2死命案！　男子被綁床上身中數刀明顯死亡
姊弟出遊「全身癢爆」！　醫揭1病：大人感染更危險
陸戰隊搞丟2件T91步槍「槍機」！　自主移送司法偵辦
快訊／中華隊換投擋不住！　巴拿馬4局已灌5分
高雄晚間起火「燒出火焰長城」！　畫面超驚人
黑道春酒太高調！辣妹露乳超跑排場　警政署長震怒下令

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美式賣場超狂折扣錯過捶心肝！調節免疫好物省很大　網友揪囤貨「要買要快」

3月上班日多達24天宛如「修羅場」　美式賣場「補體力」好物折扣現蹤慰勞上班族

黃子佼新身份曝光！成為「鑽電商」合夥人、目標年衝20億

網購怕被雷！網友貢獻密技必搜一社團評價　省錢囤到好物賺隱藏版回饋

綜合滷味、鹹酥雞都有！　超商最新「3款素食小吃」來了

看經典賽必備！美廉社、全聯唰嘴零食優惠　人氣餅乾「第2盒5元」

7-11福袋「396萬瑪莎拉蒂」得主出爐！獎落2縣市　會員快查詢

一次4口味！超商就能喝到「現打果昔」　全台3店搶先賣

【廣編】38女王我最大　全國電子揪是要寵妳

38婦女節有限定好康　電商加碼全站回饋、送萬份肯德基

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

男幫烏醋戴「保險套」防漏　穿一半破掉心酸...放過期了

3月上班日多達24天宛如「修羅場」　美式賣場「補體力」好物折扣現蹤慰勞上班族

黃子佼新身份曝光！成為「鑽電商」合夥人、目標年衝20億

網購怕被雷！網友貢獻密技必搜一社團評價　省錢囤到好物賺隱藏版回饋

綜合滷味、鹹酥雞都有！　超商最新「3款素食小吃」來了

看經典賽必備！美廉社、全聯唰嘴零食優惠　人氣餅乾「第2盒5元」

7-11福袋「396萬瑪莎拉蒂」得主出爐！獎落2縣市　會員快查詢

一次4口味！超商就能喝到「現打果昔」　全台3店搶先賣

【廣編】38女王我最大　全國電子揪是要寵妳

38婦女節有限定好康　電商加碼全站回饋、送萬份肯德基

【廣編】安心飲食商機！台首支國際A.A.無添加認證洋芋片　卡廸那新升級買就抽萬元露營

全國旅宿管理輔導績效考核　新北獲最高評比特優殊榮

快訊／「英熊內戰」？　大勝比賽中與總經理哈孝遠爆口角爭執

快訊／張育成適時安打幫助中華隊破蛋　5局1比5落後巴拿馬

T-ARA孝敏「誤用仇女論壇用語」惹議！　火速刪文澄清：以為是方言

「唉…」研究證實：嘆氣最能紓解焦慮　快速自我安撫情緒

「握棒輕鬆一點」　張育成扛中華4棒見效

AcQUA源少年開唱倒數　成員狂瘦5公斤勤操肌！

歐陽靖點錯餐⋯初嚐「台南1美食」大驚！改觀：生活展開新篇章

綠轟馬英九亂搞大法官任期制　馬辦：遇到問題只會「馬維拉」

新北「醫動養PLUS+」　侯友宜：邁向2030智慧健康城市

消費熱門新聞

7-11「369萬瑪莎拉蒂」得主出爐！

經典賽達美樂199元！還抽一輩子免費吃

超商大杯美式／拿鐵買2送1爽喝3天

超商「大亨堡＋現泡飲料只要55元」

限5天！超商珍奶買1送1、10杯美式300元

超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推

超商限時1天美式、拿鐵買6送6

濃郁系「美式花生堡」回來了！

賣場「現煮美式買1送1」連喝3天

超商最新「3款素食小吃」開吃

速食店義大利麵限時下殺第2份半價吃

經典賽必備！美廉社啤酒零食優惠

超商限定吃最新Hershey’s冰淇淋

一次4口味！超商喝得到現打果昔

更多熱門

相關新聞

好市多年費傳調漲　分析師估今春宣布

好市多年費傳調漲　分析師估今春宣布

美國連鎖量販店「好市多」（Costco）傳出將調漲會員年費，財務長加蘭蒂 （Richard Galanti）先前就暗示調漲只是「時間問題」。據美國雅虎財經（Yahoo! Finance）報導，瑞銀集團（UBS）一名美國分析師預測，好市多可能在今年春季稍晚宣布調漲政策，並於夏初開始實施。

新莊連臭5天　2萬人被迫關家中爆「出逃潮」

新莊連臭5天　2萬人被迫關家中爆「出逃潮」

中華eMoving進駐美式賣場

中華eMoving進駐美式賣場

美式賣場「線上隱藏版好物」3C族受惠

美式賣場「線上隱藏版好物」3C族受惠

初五去好市多　會員嚇到「第1次那麼空」！

初五去好市多　會員嚇到「第1次那麼空」！

關鍵字：

白蘭氏鷄精美式賣場

讀者迴響

熱門新聞

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

「物慾超低」星座女Top 3

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

雙薪12萬！「夫妻慘剩2000」明細曝光　網點名2大錢坑

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

嚴重恐是癌！月經出現「2現象」一定有問題

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面