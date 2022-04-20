海裕芬吃出自我最愛模樣！「白蘭氏萃鷄精」食補好氣色好體力

▲忙碌的海裕芬平時透過「白蘭氏萃鷄精」調養出最自然的美麗及好體力。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

身為吃貨又是料理達人的女星海裕芬，在生活、工作各種忙碌日常中，喜歡透過「食補」的方式來滋養元氣。平時就愛下廚的海裕芬表示，她很常熬雞湯想給自己和家人「補一下」，但後來發現其實在燉煮過程中，營養流失得很快，就算整鍋喝光，更多的是吃進過量油脂，對於常常需要上鏡頭的她來說，必須更加精準補充營養，所以她選擇喝「白蘭氏萃鷄精」，讓自己隨時擁有自然的好氣色。

海裕芬不僅好吃也懂吃，愛動手料理，更創立自己的「嚕嚕姑滷」美食品牌，因此對於吃進嘴裡的補品，也要求一定要「夠美味」才行！通過她挑嘴味蕾的「白蘭氏萃鷄精」就讓她超級驚喜，海裕芬表示「完全沒有任何腥味」，喝起來就像是一碗細火慢燉、風味相當濃郁卻又清爽的現熬雞湯，「非常好喝，一入口就可以喝到滿滿膠原蛋白的黏唇口感」，就像她吃完自己滷的雞腳一樣；「白蘭氏萃鷄精」適中份量也讓她每天早晚喝，明顯感覺到高含量的蛋白質營養補充體力、膠原蛋白使氣色變好皮膚澎潤，「不論是外在還是生理感受（我）都被滋養照顧到了！」笑說平時就算素顏不化妝也活力十足，更是她上鏡前的絕佳好幫手。

▲▼採用優質雞隻搭配世界級雙層萃取技術，讓「白蘭氏萃鷄精」保有完整食材精華。

做為美食品牌「嚕嚕姑滷」創辦人的海裕芬很清楚做吃的是一項艱鉅的任務，必須確保食物品質沒有任何問題，還要同時兼具美味才能吸引顧客。而她知道白蘭氏對產品的品質要求很高，「白蘭氏萃鷄精」嚴選優質雞隻，並用世界級雙層萃取技術來保留食材的珍貴精華，而無須額外添加。層層把關產品製程，完全符合她對於美味的堅持，猶如她創立品牌的初心－－給家人親友品嚐最好的營養美味。

▲▼「白蘭氏萃鷄精」含高含量膠原蛋白，看的見也喝的到的濃郁質地。

新世代女性幾乎人人身兼多職，一邊追求自我成長，一邊又要照顧家人，如何活出自己最喜歡的樣子是一生課題。既是主持人、演員、歌手、作家，甚至斜槓創立美食品牌的海裕芬，天天忙得團團轉，卻總是能展現神采飛揚、精神奕奕的模樣，靠的就是一直去做自己真心熱愛的事情，她覺得認真生活、實踐夢想，將愛與關懷分享給身邊所愛的人，那樣真實且自然的自己就是她最喜歡的樣子！為了要有好體力可以堅持做自己想做的事，她時刻準備好的法寶就是「白蘭氏萃鷄精」，用滿滿蛋白質和膠原蛋白雙重滋補，真正獲得好體力和好氣色。

好東西當然要跟好朋友分享，海裕芬不只自己愛喝「白蘭氏萃鷄精」，還時常買給親朋好友，喝過滿意的才敢送出手，希望透過美味的補品照顧好自己和身邊人的健康，特別是想讓優質蛋白質及高含量膠原蛋白，由內養外滋養具備多重身分的所有女性，找回亮麗澎潤好氣色；這次新上市的「白蘭氏萃鷄精」不但是自己喜愛的商品，同時代言人剛好是她的閨密好友隋棠，更讓海裕芬對產品愛不釋手，成為海裕芬送禮傳達愛意的首選。

▲海裕芬信賴白蘭氏品牌力，「白蘭氏萃鷄精」成為她送禮自用兩相宜的誠意禮品。

「白蘭氏萃鷄精」可以空腹喝、睡前喝、直接喝、加熱喝，都能好好吸收到萃取自原型食物，零膽固醇、零脂肪、低鈉且無防腐劑、無人工添加的滋補營養，而且好攜帶的包裝，方便隨時隨地想補充就能喝。海裕芬笑說自己已經持續喝了幾年，美味程度每次喝都幸福感爆棚，完整的潤澤養分養顏又養力，加上天天愛自己的儀式感，幫助她在忙碌的工作之餘能輕鬆地活出自我，以自己最喜歡的樣子繼續品味人生美好滋味。