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疫下送健康！白蘭氏祭3大年節限定禮盒拚新意　喊「備貨量足夠」

▲▼白蘭氏年節送禮活動拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲白蘭氏一口氣祭出3大年節限定禮盒，包括與nocogou合作特規禮盒、虎虎蔘風、角落生物小夥伴限量禮盒組。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

隨著年節將近，疫情下消費者更在乎「送出健康和關心」！根據網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》調查消費者送禮首選清單，由蟬連4年Top1的「白蘭氏」拿下冠軍，看好消費者期待送出更有新意的禮盒，繼與萬波、7-11合作後，白蘭氏延續跨界合作的重要戰略，一口氣祭出3大年節限定禮盒，包括跨界與日本印花品牌nocogou合作推出買特規禮盒送餐盤、虎虎蔘風夢幻小橘盒、角落生物小夥伴限量禮盒組，並請來近期雙喜臨門的黃子佼當代言人，分享送禮撇步滿足各年齡層需求！

▲▼白蘭氏年節送禮活動拍攝。（圖／記者黃克翔攝）
▲白蘭氏三得利行銷協理Jessie表示，回顧2021年白蘭氏全系列產品中，與免疫力相關的產品最受歡迎。

2021年疫情帶來超常態改寫消費者生活型態，消費者更重視健康感、居家感、儀式感，根據東方線上數據調查有38%的人自我健康關注度提升，32％的人更關心身旁親友健康問題，除了在乎身體健康相關的消費之外，有趣的是大家更關注心理健康，療癒性支出超過1倍增加152%。白蘭氏三得利行銷協理Jessie表示：「回顧2021年白蘭氏全系列產品中，與免疫力相關的產品最受歡迎，其中白蘭氏雞精拿到國家雙認證，可抗疲勞、增長體力、調節免疫力，銷售成長表現最亮眼，伴隨線上學習與辦公的趨勢攀升，葉黃素也創下佳績」，雖然實體通路5~9月期間人流受到影響，但是白蘭氏搭配通路行銷策略，業績逆勢成長，整體成長約3成。

▲▼白蘭氏年節送禮活動拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲近期雙喜臨門的黃子佼擔任白蘭氏年節代言人，分享他的獨特送禮秘訣。

▲▼白蘭氏年節送禮活動拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲有許多藝人朋友都喜歡居家儀式感，特別適合送「補氣」的養蔘飲特規禮盒。

近期雙喜臨門的黃子佼擔任白蘭氏年節代言人，他笑說「我很注重養生，包包裡一定有一瓶養蔘飲，喝著喝著就當代言人，這是個很勵志的故事」，送禮很周到的他被稱為演藝圈「好意伯」，分享他的獨特送禮秘訣，他說「大人小孩都要培養體力、專注力、免疫力，不同系列適合不同的朋友」，有許多藝人朋友都喜歡居家儀式感，特別適合送「補氣」的養蔘飲特規禮盒，不同通路購買各有限定的日本nocogou印花餐盤組，共有枇杷款、鳥類款、捉迷藏款等3種，充滿日本風情送出去超有面子。

▲▼白蘭氏年節送禮活動拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲不同通路購買白蘭氏養蔘飲特規禮盒，送日本nocogou印花餐盤組，共有枇杷款、鳥類款、捉迷藏款等3種。

▲▼白蘭氏年節送禮活動拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲葉黃素凍角落生物小夥伴限量禮盒組，裡面還有收納桶很可愛。

用眼過度的上班族和家有看平板的小孩則適合送葉黃素，其中葉黃素凍角落生物小夥伴限量禮盒組，裡面還有收納桶可愛，家有小孩的朋友送這一款不出錯！另一款封面有很漂亮毛筆字的虎虎蔘風小橘盒禮盒，黃子佼說「我會拿來送我的設計師朋友很體面」。除了這3款限定禮盒外，綠色包裝的白蘭氏雞精適合送所有年齡層喝，孕婦、女生則適合送可以熱熱喝的萃雞精，長輩適合送有加軟骨素等營養素的關鍵活躍雞精，燕窩的紅金包裝送長輩也很適合，吃素的朋友則可以送赤靈芝飲，走春拜年送禮不用再傷腦筋。

▲▼白蘭氏年節送禮活動拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲封面有很漂亮毛筆字的虎虎蔘風小橘盒禮盒，黃子佼會拿來送設計師朋友。

白蘭氏三得利行銷協理Jessie透露之前在研發新的年節禮盒時，決定用跨界合作帶動話題性，預期2022過年不能出國機率高，居家變得更重要，因此加入新的日本品牌推出餐盤療癒系列，預估可帶動養蔘飲雙位數的成長，迎戰年節送禮旺季，今年一共有27款年節禮盒，備貨量絕對足夠，預估買氣貢獻仍以量販超市為大宗，約佔整體實銷的6成，加上電商等各通路的買氣，預期帶動整體業績成長雙位數！

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