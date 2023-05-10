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吊臂在眼前掉落「列車卻關門發車」　學者籲優化偵測系統

▲台中捷運,綠線,意外,工安。（圖／民眾提供）

▲台中捷運列車撞上掉落吊臂釀1死8傷。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

台中捷運遭高樓墜落吊臂擊中，列車直接撞上遭貫穿車廂釀1死8傷，一名外籍乘客目睹吊臂掉落，但列車卻關上發車，站務員呼叫已來不及，列車撞擊吊臂釀成嚴重意外。交通學者指出，台中捷運雖是封閉路權，理論上是安全的，但此次重大機具入侵，可思考優化偵測告警系統，異常震動或聲響都可通知列車剎車。

台中捷運列車一輛往南行駛的列車行經豐樂站時，路邊施工高樓的吊臂倒塌，吊臂直接貫穿車廂，造成1人死亡、8人受傷。

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一名加拿大籍傷者驚恐還原事發現場，指出事發當時列車還停在月台上，門本來也還是打開的，接著聽見一聲巨響後，就看見吊臂掉落，且揚起粉塵，當下所有人都發出驚呼，但此時列車門卻開始關上，一旁站務員見狀大喊不要開車，另外一名女子也對著手中對講機大喊，但列車卻還是照常發動，接著撞上吊臂造成意外。

▲台中捷運,綠線,意外,工安。（圖／民眾提供）

▲建商高樓吊臂掉落砸中台中捷運，列車撞上遭貫穿。（圖／民眾提供）

由於台中捷運設有軌道障礙物偵測系統，但高空掉落軌道吊臂離列車僅150公尺，來不及反應，列車不及剎車撞上。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，台中捷運為封閉性路權，理論上是安全的，但這次掉落大型機具侵入且殺傷力大，台中捷運為自動駕駛，吊臂掉落時民眾先聽到巨響，接著目睹吊臂掉落，未來可思考優化偵測告警系統，除軌道偵測外物外，若偵測到異常震動和巨響，也可傳輸訊號讓列車自動停車，評估軌道偵測系統優化可能。

李克聰指出，台中捷運封閉型路線有全罩式隔音牆防護設施，但對於施工大型機具掉落沒辦法防護，針對相關規範應該要加強，在捷運沿線施工單位要提出配合交通維持計畫，特別是周邊施工有高風險大型機具時，應該在捷運非營運時段施工，施工規範應該要更嚴謹，並訂定營運時段禁止施工項目。

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