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30樓吊臂墜下！乘客全往後跑「以為槍擊」　網慟：搭捷運竟被砸死

網搜小組／劉維榛報導

台中捷運豐樂站今（10）日發生恐怖吊臂倒塌意外，一旁建案吊臂從30層樓高掉落，釀1死8傷。一名女網友透露，她正巧搭上捷運，發現巨響後，看到大家全往後跑，一度以為發生槍擊案，「只希望重視工安事件，畢竟人命真的一瞬間！」文章曝光後，引來網友痛心怒吼，「走在路上被車撞死，坐捷運被吊車砸死！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》驚魂未定表示，當時她與老公就搭乘這列車的尾端，才剛過豐樂公園站，突然聽到「蹦」聲巨響，下秒乘客全部往後跑，嚇得原PO誤以為是槍擊案，隨後列車也停止不動，「我們看到一根樑橫在車廂中，車廂都被砸毀了！」

當下情況緊急又混亂，但車廂上的緊急開關沒反應，原PO隨即打110報警求助，通話中，對方要原PO數傷患，「三位台灣民眾頭腳受傷、一位外國人頭部受傷、兩位孩子腳被玻璃噴到流血...」。

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恰好原PO老公是醫護人員，先請傷患都不要動，就怕玻璃刺傷，也不能太用力按壓傷口，但一位外國人血流不止。不久後，車門終於開了，也有醫護人員前來急救，原PO夫妻倆便匆忙趕去搭高鐵了。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲車廂遭吊臂貫穿，生死一瞬間。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO驚恐地說，人命真的一瞬間，當下狀況也非常恐怖，「但是感動的是，很多人互相幫忙，拍下影片是怕現場被破壞，畢竟有人受傷嚴重...看了新聞有人過世，真的很難過。」

底下網友也嚇壞回應，「上周才帶小孩第一次搭捷運的說，太扯太可怕了，不敢再搭了，願死者安息，傷者早日康復」、「好恐怖，希望大家都平安」、「走在路上被車撞死，坐捷運被吊車砸死」、「這工安真的不太行」、「在台灣經過施工地能閃我都閃超遠...」「還好你們幸運的沒事」。

據了解，吊臂掉落後，51歲死者當場慘死掉落車底。警消人員到場後，於車廂底下發現死者，但死者血肉模糊，死狀相當悽慘，而至於詳細的死亡原因，仍待相驗釐清，經包包內證件比對過後，已確認死者身分為林姓助理教授，目前已通知胞弟從嘉義北上認屍。

稍早興富發建商聲明稿全文，如下：

本公司座落於台中市南屯區「文心愛悦」建案，係委託專業廠商宇球國際興業有限公司承攬執行塔吊拆除工程。今天（10日）中午12時29分，不慎發生吊車吊臂倒塌意外，波及台中捷運車廂，造成人員傷害，本公司深表遺憾。

本次造成之損害，本公司就相關法律責任絕不推卸，對受傷之傷患，必盡最大的慰問及關懷。有關捷運的修復改善，本公司將會同市政府專業單位修繕，讓捷運儘速通車，保障人民的權益。

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