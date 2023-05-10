高樓拆吊臂畫面曝「沒防護」　尖峰發生更危險！學者揭關鍵問題

記者李姿慧／台北報導

台中捷運今(10日)發生驚悚意外，高架旁高樓疑拆吊臂卻墜落，插進車廂，釀1死8傷，而曝光高樓吊臂墜落影片顯示，周邊疑似沒任何防護，交通學者指出，高樓施工單位沒有防護，未預想潛在風險，應提風險管理和交維計畫，該案若發生在尖峰或北捷可能更嚴重，應找出哪個環節出問題檢討法令和作業。

▲高樓上吊臂掉落瞬間畫面流出，影像看不出有防護。（圖／民眾提供）

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大眾捷運系統兩側禁建範圍規定，完全獨立專用路權的大眾捷運系統兩側劃定範圍，均屬禁建範圍，其中高架段路線及車站，水平方向為自捷運結構體外緣起算向外6公尺內，垂直方向為地面起算向上至捷運設施或行車安全最小淨空。有屋頂者，則向上至屋頂結構上緣以內，兩者所形成封閉區域。

不過砸中台中捷運「殺人吊臂」則是在高架路線旁的高樓上，雖不在禁建範圍內，但從高樓高空中加速度墜落，驚悚飛墜一旁台中捷運封閉區域更插進車廂。而根據外流高樓影片，當時疑似正在拆除高空吊塔，過程中吊桿突然脫落墜落，影片中未看到高樓有架設防護。

▲▼高樓疑似拆卸吊臂時掉落，砸入台中捷運路線更貫穿車廂 。（圖／民眾提供）

▲▼吊臂掉落插進車廂，釀1死8傷 。（圖／民眾提供）

國立成功大學交通管理科學系主任鄭永祥表示，民間施工單位可能根本沒想到吊臂會掉下來，沒有防護，但從高空丟來的潛在風險，都應該要納入考量，應該把施工計畫和交通維持管理納入地方政府審查，民間業者大樓施工也要提風險管理計畫，要有足夠警戒和防護，因為影響的不僅是捷運，也可能影響周邊車輛或建築，就像台鐵沙崙支線施工跨過高速公路，就有提出風險管理計畫。

鄭永祥說，該起意外如果是在台中捷運尖峰通勤時段，或是在北捷發生，恐怕不知道多少人會受影響，這不僅是台中捷運的問題，應該全台軌道和捷運都要一起檢視，若高架路線旁有施工或大樓整修等潛在風險，都應有風險管理計畫、施工交維計畫和防護措施，且要送主管機關審查，應全台全面體檢。

鄭永祥強調，台中捷運意外凸顯未預想到的潛在風險，應該記取教訓，找出哪個環節出問題，並檢視法令和行政作業是否要檢討和調整。

▼台中捷運遭天外飛來吊臂貫穿。（圖／民眾提供）