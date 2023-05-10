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吊臂砸台中捷運　受損2車廂要價2億元

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中捷運今天遭遇重大工安意外，釀1死8傷 。（圖／記者游瓊華攝）

文／中央社

台中捷運因建案吊臂掉落，導致行進中車廂毀損，造成1死9傷。台中捷運公司表示，2車廂要價約新台幣2億元，車損後續交給原廠評估是否維修或汰換，不影響復駛車輛調度。

台中市南屯區文心南五路、文心路口一處建案，今天中午12時29分發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，掉落在軌道上，導致列車撞上，鋼架更刺穿車廂，造成1死9傷。

台中捷運公司發言人許泰銘告訴中央社記者，初步了解，吊臂掉落在軌道上，車子出發後就撞上了，撞擊點距離車站約150至200公尺。意外發生有接獲站務人員通報行控中心。

至於何時恢復通車，許泰銘表示，目前無法預估，捷運目前仍部分停駛，已派遣11部車，在市府站以及九張犁站間接駁，平均10分鐘會有一班車。會等到軌道、電力系統檢查安全無虞後，才會復駛。

因意外事故，中捷捷運車廂受損，許泰銘指出，第一、二節車廂都有受損，車輛將交由原廠評估後續要進行維修或是汰換，一列車有兩車廂，要價約新台幣2億元。目前台中捷運公司共有18列車，扣除事故車後，仍有17列車，不影響未來復駛後車輛的調度。

台北捷運局南下台中支援，許泰銘表示，配合台北捷運局支援人力，公司投入所有人力，檢修中捷車廂及相關軌道電力設備毀損狀況，要等移走車廂後，才能進一步了解受損範圍和程度。

 

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