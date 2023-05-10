▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台中捷運豐樂站10日發生路邊建物高空施工吊臂墜落，插入行駛中的台中捷運車廂重大安意外，導致8人受傷，1人當場死亡。對此，台北市政府發言人殷瑋表示，台北市長蔣萬安已於第一時間指示，由台北捷運公司董事長趙紹廉前往台中，表達關切及全力協助之意，而台北捷運工程局也應台中捷運需求，調動大陸工程團隊前往支援。

台北市政府發言人殷瑋表示，蔣萬安第一時間已經請捷運工程局長鄭德發、捷運公司董事長趙紹廉與台中捷運聯絡，趙紹廉正在前往台中的路上，代表蔣萬安傳達關切及全力協助之意；捷運工程局也已應台中捷運的需求，調動大陸工程團隊前往台中支援，協助處理受損的隔音罩等問題。

殷瑋說，依現行規定，在捷運周邊的施工都需要提出申請，也有禁限建規定，從禁限建規定的貫徹、施工申請的評估，再到派員監工等各個層面，蔣萬安也已經請台北捷運公司及捷運局，務必審慎以對，慎防事故在台北發生。

蔣萬安也告訴北捷，捷運及周邊有任何施工，請站務同仁協助了解施工情形，注意安全狀況並進行宣導，一切以安全為首要原則。

北捷公司也表示，在獲知台中捷運事故訊息之後，公司也立即啟動高架段及平面段沿線施工建物相關巡檢作業，並請巡檢人員加強留意周邊施工建案狀況，若有發現異常，立即通報處理。

▼捷運周遭常有工程施工。（示意圖／民眾提供）