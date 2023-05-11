鋼索斷裂吊臂貫穿中捷　土木技師曝3奪命原因

記者黃翊婷／綜合報導

台中捷運綠線豐樂公園站昨日（10日）因鄰近建築工地拆除頂樓塔吊時，不慎造成吊臂掉落，砸中捷運車廂，導致1死10傷。土木技師公會公關委員會主委柯志潭經現場勘查，初步推斷可能是3點原因釀禍，分別為材料老舊、人員操作疏忽、未考慮附近有捷運通行。

▲吊臂掉落瞬間畫面。（圖／民眾提供，下同。）

台中捷運豐樂公園站10日突遭旁邊高樓的塔吊吊臂砸中，造成隔音牆破裂，綠線03/04列車也遭貫穿，車上乘客靜宜大學法律系助理教授林淑雅當場摔出車外，卡在列車底下死亡，另外還有10人受傷。

土木技師公會公關委員會主委柯志潭表示，經過現場初步勘查，業者雖然有做到基本的安全防護，也備有輔助吊桿，但該塔吊鋼索斷裂，輔助拉桿也有部分損壞，推測可能是材料老舊，設備無法承重，加上人員操作時的聯繫時間落差、重力加速度等因素，才會釀成這起事故。

▼▲吊臂砸中捷運隔音牆及列車。

另外，柯志潭也提到，釀成事故的主塔吊在高空可以旋轉360度，可能是沒有考慮到鄰近區域有捷運通行，若能避免與捷運的主要動線呈垂直狀，就能降低意外發生機率，不過，上述這些都是初步勘查的結果，吊臂為何鬆脫掉落，詳細的原因仍有待檢方調查釐清。

關於這起事故，建商興富發發言人廖昭雄事後立即出面說明，並90度鞠躬道歉。而承攬執行拆除工程的宇球國際興業董事長曹蕥蘭也出面致歉，表明發生這起嚴重公安意外，她對社會大眾深感抱歉、內疚，對於傷者、死者的慰問、賠償責任等，公司不會逃避，將盡最大的誠意彌補，並深切檢討事發原因。

▼興富發發言人廖昭雄出面說明並鞠躬道歉。（圖／記者鄧木卿攝）