企鵝妹新竹吃晚餐　走出店外「粉絲圍一圈狂拍」！下秒1舉動超暖





▲企鵝妹享用晚餐。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，第14天抵達新竹境內，沿途被許多粉絲認出要求合照，盛況甚至超越台北街頭，趁著空檔沒人，她趕緊跑到賣場享用晚餐，沒想到結帳後，餐廳門口有大批粉絲在等待，大家紛紛拿起手機狂拍，她嚇到驚呼「No Way」，走出賣場外，企鵝妹也一一跟粉絲合照。

企鵝妹昨（9日）晚走到竹北，到賣場吃晚餐，結帳出來後，外面居然大批粉絲在等待，圍著店門口排一圈，企鵝妹一走出店外，大家紛紛拿起手機狂拍，她傻眼直呼，「No Way！What！」但她仍熱情地與大家打招呼，不斷喊著「Thank You」。

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其中一名粉絲求合照，不過企鵝妹並沒有立刻答應，而是愣了一下，一名女民眾上前，替企鵝妹婉拒「不好意思，她現在要去廁所，她現在沒有空」，接著女民眾陪著企鵝妹走到廁所，還站在門口幫忙顧東西， 並一路護駕企鵝妹走到賣場外。

▲▼許多粉絲站在外面等企鵝妹。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

企鵝妹也解釋，不想在賣場裡拍照，擔心造成店家的困擾，想合照的粉絲可以到賣場外，走到賣場外，面對粉絲的簽名和合照要求，即使身體疲憊，她仍全部盡力滿足。

有網友便在PTT發文，「72妹吃完壽司走出來，發現一堆人拿著手機，以為是在排壽司店，結果全部都是要來拍照的，求72妹的心理陰影面積」。

不少網友看了心疼，「這圈太經典了，外國人是不是都震驚了」、「竹北FB社團在報位，一堆跟風仔跑來蹭」、「合照啦，不然拍到民國幾年」、「大合照一張結束好了」、「好恐怖，果然一堆人蹲在外面」、「還有人一路跟在後面」、「新竹人是不是晚上沒事做」、「有的小孩根本不想拍，還要被父母硬要」、「可見台灣人就是跟風阿」、「其實蠻佩服72的，這樣都沒翻臉」、「72認證，新竹超越台北」、「真的好恐怖，透過鏡頭都覺得壓力超大」。