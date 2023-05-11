調查中捷慘劇！運安會一周內訪談相關人員　「30天內提初步報告」

▲台中捷運遭吊臂貫穿釀1死10傷。（圖／台中消防提供）

記者李姿慧／台北報導

台中捷運綠線豐樂公園站鄰近的興富發建案施工吊臂昨(10日)掉落砸中台中捷運，列車發車後直接撞擊，遭吊臂貫穿，釀1死10傷悲劇，國家運輸安全調查委員會派出13人小組赴事故現場了解狀況，拍板立案調查，預計1周內完成相關人員訪談，30天內提出初步報告。

興富發建案工程作業出包，高樓吊臂意外掉落砸中台中捷運，不少旅客先是聽到巨響，接著目睹吊臂砸下，不過列車仍照常關門開車，直接撞上前方150公尺的吊臂遭貫穿，釀成1死10傷慘劇。

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運安會昨第一時間也派出10人機動小組前往台中捷運事故現場了解和蒐集資料，隨後又再加派3人，總計前後共派出13人前往現場，昨深夜10點才回到台北。

運安會執行長蘇水灶表示，為了最短時間內把現場資料蒐集處理完，昨又加派3人，總共13人前往事故現場，確認該事故已符合運安會調查條件，因此昨夜確定立案調查，蒐集到的資料仍待今上午開會討論，預計一周內完成相關人員訪談。

蘇水灶指出，台中捷運事故預計將在30天內提出初步報告，半年後將再提出事實資料報告，之後將提出草案送委員會審議，預計1年後公布調查報告。