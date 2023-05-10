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「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！　專家：財運大發好運臨門

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲五月下旬會有哪幾個生肖財運大開？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／林懿捷報導

5月份已經過了三分之一，下半月馬上就要到來，來看哪四個生肖的朋友，會在本月中下旬得到上天眷顧，《搜狐網》運勢專欄點名了包括屬狗、屬龍、屬馬、屬羊等4個生肖的朋友，即將獲得老天爺的賞賜，事業得意財運超旺。

生肖狗
屬狗的朋友很有才華，有組織能力，有機會在財富方面獲得好運，最近前腳走翻身大運，後腳則進入聚財快車道，未來生活最精彩，近期會獲得財神爺的加持，先是迎來開門紅，接著財源廣進，得到意外之財，而且身邊也會頻繁發生喜事。生肖狗之人性格機靈，心直口快，在未來的2周會財運大好，事業一飛沖天。

生肖龍
屬龍的朋友近來富貴臨門，生活多采多姿，天生動腦天賦高人一等，不會輕易向命運低頭，也不會為了一些雞毛蒜皮的小事，與人發生爭執。屬龍的朋友今年運勢不錯，工作上會有很多進展，在努力不懈之下 ，將獲得佳音；未來2周生肖龍之人只要做事積極進取，溝通不拐彎抹角，會有意外之財，而且生活會進入一個新的境界，運勢逐漸回升，各種煩惱將會煙消雲散。

生肖馬
屬馬的朋友重視細節，喜歡讓自己的生活精彩，讓自身的財運強大，有著英明的判斷力，去哪都會遇到高尚的人，且他們無論做什麼事，都會盡最大努力，加上勇於思考和做事，容易在事業上取得成就。將來2周生肖馬之人會靠著天生俱來的風采，加上勇於開拓身邊周圍的財路，讓自己制定的計畫得以實行，在事業闖出一片天。

生肖羊
屬羊的朋友，近來事業正朝著更好的未來發展，財運亨通，大運將來。屬羊之人在頭腦天賦方面高人一等，也不輕易向困境屈服，會隱藏自己情緒的他們，很有吃苦耐勞的精神，生活也會無憂無慮。將來2周生肖羊之人遠離了豬隊友，便能把握當下，挑起重責大任，加上樂觀的性格，工作與生活上的問題都能迎刃而解，未來生活會越來越富足。

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