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管好嘴巴！　4生肖易有口舌之災

▲辣,噴火,生氣,胃食道逆流。（圖／資料照）

▲天氣逐漸炎熱，許多人容易心煩氣躁。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

禍從口出，管好嘴巴！塔羅牌老師艾菲爾分享，立夏之後一直到端午節，生肖屬「兔、豬、猴、虎」小心口舌紛爭，當心說出的話如潑出去的水，壞了你的好事！

艾菲爾老師9日在臉書說，立夏來臨，天氣漸漸會讓人熱得難受，加上水星、冥王星逆行中，與身邊的人互看不順眼的機會也大大增加。

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艾菲爾老師指出，進入炎夏心浮氣躁的時候，有時候脾氣一來，話到嘴邊想攔也攔不住，進而導致無法收拾的後果；如果是對著家人發怒，也許他們還會體諒你；若是在職場對領導發怒，可就要小心你的飯碗不保喔！

第四名：生肖虎

生肖虎在接下來的50天（5/6立夏一直到6/22端午節），可能因為炎熱天氣而變得暴躁易怒，一不小心就容易言語傷及旁人，導致根本不必要的糾紛。

常見狀況是當你的工作環境出現變化，跟過去相比出現一些需要調整適應的地方。就算是沒有實質上變得更緊張或壓力增加，但你還是可能會對同事發脾氣，或缺乏考慮直接提出不必要的挑剔和批評，讓你莫名與他人產生過節。

若你觀察到身旁生肖虎的朋友，近期出現碎唸嘮叨的現象，要請你在這段時間時不時提醒他保持冷靜，避免過度反應和情緒化，多順著他，避免無端引起紛爭。

第三名：生肖猴

生肖猴在接下來的50天，常會與身旁的人產生相互競爭和利益衝突的狀況。在團隊中工作，因說話急切，容易讓人誤會為了一己之利，而忽視團隊成員的貢獻，甚至會讓人感覺是要搶占他人功勞。只能提醒你，這段時間要試著去感受「光而不耀、靜水流深」的自然之道。

若你觀察到身旁生肖猴的朋友，在近期有點急於表現跡象，你可以帶他去看看峻山、大海，他會獲得一些新的領悟，在生活中減少很多不必要的矛盾與紛擾。

第二名：生肖豬

生肖豬在接下來的50天，容易受到閒言閒語和誤解。你在一個公開的社交場合上說話時，明明沒有這個意思卻被扭曲誤解，而遭到對方的不諒解與輕視，這讓你感到沮喪和失落。就如同「禮多人不怪」一樣，「話好人不嫌」，這段時間話多不如話少，話少不如話好。

若你觀察到身邊生肖豬的朋友，這段時間總是喋喋不休，一張嘴滔滔不絕，你可以默默轉移他的注意力，讓他保持冷靜，提升「喜怒不形於色、好惡不言於表」的自我保護能力。

第一名：生肖兔

生肖兔在接下來的50天，可能因情感依賴或價值觀的差異，而與朋友發生衝突。例如你與朋友在計畫一個夏日旅行，你想多玩幾天犧牲美食花費，而他想少請幾天假，直接住豪華飯店，享受飯店設施與美食。

你倆都想滿對方的需求，卻違背自己心中的原則而有些不開心，總覺得錢與時間就應該花在自認為最有價值的事物，這些想法搭配上炎熱的天氣，壓在心頭不免有些鬧心，一不小心沒忍住就口吐真言，讓一同旅遊的興致大減。

若你觀察到身旁生肖兔的朋友，近期出現說話有點直的現象，你可以不與他計較，試著溝通彼此的價值觀，尋求理解與妥協。默默在心裡妥協而感受委屈，容易引發紛爭。

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