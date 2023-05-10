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社會 社會焦點 保障人權

撞機車「留電話就離開」挨告肇逃　知名音樂製作人和解獲緩刑

▲▼肇事逃逸 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃姓音樂製作人在路口迴轉與機車發生碰撞。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

知名音樂製作人黃婷去年2月間在高雄某處路口迴轉時，不慎擦撞騎機車的陳姓女子，害陳女受傷，黃婷下車短暫察看後，留下電話就離開，事後被陳女告肇事逃逸，法官審理後認為，黃婷已經下車察看並留下電話，且已與陳女達成和解，罪刑並非重大，因此依肇事致人傷害逃逸罪，處徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年。

▲▼作詞人黃婷專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲音樂製作人黃婷。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

黃婷是華語流行圈的知名音樂作詞人、製作人、音樂導演和作家，曾幫孫燕姿、梁靜茹、劉若英、周華健、郭靜等知名藝人寫過或製作過作品，發表音樂歌詞作品數百首，也曾入圍金曲獎最佳作詞人獎。

判決指出，黃婷是去年2月20日下午1時許，開車行經高雄市華榮路一處路口準備迴轉時，與騎機車的陳女發生碰撞，陳女當場人車倒地，導致肩膀鈍挫傷、右大腿鈍挫傷，黃婷下車短暫察看，留了電話給陳女後，就開車離去。

陳女事後提告黃婷肇事逃逸，黃婷到案後也坦承不諱，法官審理認為，黃婷涉犯的肇事逃逸罪法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑」，但肇事逃逸者的原因動機不一，犯罪情節未必相同，審酌黃婷肇事後有短暫停留察看，並留下其聯絡方式予陳女，才離開車禍現場，其惡性相較於肇事直接逃離現場之肇事者為輕，且兼衡陳女因車禍所受傷勢尚非嚴重，且黃婷已與陳女達成和解，酌量減輕其刑，因此判處黃婷徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年，並應於判決確定後1年內參加法治教育參場次。緩刑期間付保護管束。
 

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