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香港預計派發273萬個稅報稅表創3年新低　兩年內11萬人清稅出走

▲香港稅務局預計派發273萬份個稅報稅表，創3年新低。（圖／香港01）

▲香港稅務局預計派發273萬份個稅報稅表，創3年新低。（圖／香港01，下同）

文／香港01

香港稅務局昨（2）日向納稅人發出約240萬份個別人各報稅表，稅務局局長譚大鵬預料22/23年度將派發273萬份個人報稅表，相較上兩個年度均有所下降。被問到是否與近年的移民潮有關，譚大鵬指納稅人的減少有不同的原因，例如因經濟問題入息下跌或稅務寬減而跌出稅網，都會令報稅表有下降趨勢。

▲香港稅務局預計派發273萬份個稅報稅表，創3年新低。（圖／香港01）

而2022/23年度約接獲5.61萬宗離港清稅申請，譚大鵬指與上年度5.65萬接近，他強調，只要離港一段時間就需要清稅，除移民外亦有機會是外國人來港工作期完結、或工作一段時間後出國讀書，以現時狀況而言離港的情況似乎有所穩定，會繼續監察長遠發展。

稅務局2日公布向納稅人發出約240萬份個別人各報稅表，包括約60萬份電子報稅表及約180萬份紙本報稅表。稅務局局長譚大鵬在記者會上表示，預料全年度將派發273萬份個人報稅表，相較上兩年度的287萬（2021/22）及297萬（2020/21）份報稅表有所下降，即三年內減24萬份。他稱納稅人減少有不同原因，例如納稅人連續數年不用交稅，就不會年年出報稅表。

▲香港稅務局預計派發273萬份個稅報稅表，創3年新低。（圖／香港01）

被問及派報稅表較去年減少是否與近年的移民潮有關，譚大鵬指出，按紀錄的確有減少的趨勢，但強調納稅人的減少有不同的原因，要視乎未來納稅人入息、經濟情況及寬減稅務措施等，他舉例指過往年度有納稅人因經濟問題入息下跌，亦有人因稅務寬減等減少稅項負擔而跌出稅網，都會令報稅表有下降趨勢。

譚大鵬續指，2022/23年度約接獲5.61萬宗離港清稅申請，上年度則有5.65萬宗，數字相當接近。他強調，只要離港一段時間就需要清稅，以防稅務局追討，而數據庫內亦無儲存納稅人清稅的原因。

譚大鵬指，除移民外，亦有外國人來港工作期完結、或工作一段時間後出國讀書，他們離港時也需要清稅。譚大鵬又指以現時狀況而言離港的情況似乎有所穩定，會繼續監察長遠發展。

譚大鵬表示，報稅表減少並不代表稅收或納稅人同樣減少，他以2021/22年度為例，未扣稅務寬減納稅人有180.7萬人，比2020/21年度的182.1萬人少，但2021/22年度要交稅的人數是95.3萬人，較2020/21年度的91.5萬人反而有所增加，所以不能單以報稅表發出的多少來斷定稅收或立稅人的多少。

【本文獲《香港01》授權轉載。】
 

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