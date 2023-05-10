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唐美雲歌仔戲團+國光劇團　5月屏東藝術館演出

▲唐美雲歌仔戲團「天鵝宴」 。（圖／屏東縣文化處提供）

▲唐美雲歌仔戲團「天鵝宴」 。（圖／屏東縣文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

2023南國表藝節在5月份由唐美雲歌仔戲團、國光劇團帶來截然不同的兩齣作品，由國內首屈一指的傳統戲曲團隊，帶領觀眾感受傳藝之美。

▲唐美雲歌仔戲團「天鵝宴」 。（圖／屏東縣文化處提供）

唐美雲歌仔戲劇團多年來致力於歌仔戲的創新與傳承，深受觀眾支持。首次跨足屏東，帶來經典大戲《天鵝宴》，5月13日晚上7時30分於屏東藝術館演出。

1992年河洛歌子戲團《天鵝宴》在國家戲劇院首演，相隔30年後，唐美雲歌仔戲團取得演出版權，搭配現代舞台燈光效果及最豪華的陣容，讓民眾再次重溫經典好戲。《天鵝宴》由唐美雲、小咪、許秀年、王金櫻四大明星演員同台重現30年前的經典作品，加上戴君芳導演的全新敘事手法，重金打造華美的唐代服裝佈景，給支持劇場的觀眾一份最大的禮物。

國光劇團去年在屏東的演出大獲好評，今年持續帶來展現京劇丑戲演員功夫的《小丑來了》，一場演出，兩種享受：讓人屏息以待的「活捉」，智取群雄、巧計破案的「徐九經」精華，以不同面向的丑戲演員擔當敘事主角，在不同時空、身份扮演與情節演繹中，一窺傳統戲曲世界裡，無丑不歡的趣味橫生。5月20日下午2時30分於藝術館開演。

屏東縣政府文化處表示，南國表藝節邀特別推出2023南國表藝節套票，於Opentix兩廳院文化生活選購2場以上即可享75折優惠。更多活動詳情請至屏東文化處官方網站或屏東藝遊Facebook粉絲專頁查詢。

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