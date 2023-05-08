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諸葛亮「軍師光環」下是怎樣的爸爸？唐美雲打造全新三國視角！

▲▼三國迷必追！唐美雲哥在戲團翻轉視角，打造全新三國戲《臥龍：永遠的彼日》，以諸葛亮死後的蜀漢為背景，看見諸葛亮和「臥龍之子」矛盾的父子情。（圖／國家兩廳院提供）

▲三國迷必追！唐美雲歌仔戲團翻轉視角，打造全新三國戲《臥龍：永遠的彼日》。（圖／國家兩廳院提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「三國」故事始終迷人，坊間各種改編或翻拍作品非常多元，不過因為「草船借箭」而備受矚目的諸葛亮，如果拿下「軍師光環」會是怎樣的人？唐美雲歌仔戲團打造全新三國戲視角，以諸葛亮死後的蜀漢為背景，活在巨人陰影下的「臥龍之子」和父親之間的難解情感。唐美雲更將飾演諸葛亮一角，長達27年的心境轉變，可說是三國迷必追作品！

▲▼三國迷必追！唐美雲哥在戲團翻轉視角，打造全新三國戲《臥龍：永遠的彼日》，以諸葛亮死後的蜀漢為背景，看見諸葛亮和「臥龍之子」矛盾的父子情。（圖／國家兩廳院提供）

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▲《臥龍：永遠的彼日》，以諸葛亮死後的蜀漢為背景。（圖／國家兩廳院提供）

唐美雲歌仔戲團將推出《臥龍：永遠的彼日》，以諸葛亮死後的蜀漢為背景，從諸葛亮的兒子諸葛瞻（林芳儀飾）的全新視角出發，展現父子間的難解情感。劇中的諸葛瞻，奮力想擺脫父親諸葛亮的巨人陰影，但身為「臥龍之子」，他的命運似乎注定籠罩在父親的豐功偉業之下。

《臥龍：永遠的彼日》由傳藝金曲獎雙得主戴君芳、陳健星編導，兩人嘗試從不同角度，重新詮釋諸葛亮這位眾所皆知的歷史人物，窺探其深情眷戀的生命光影，以及父子二人隔空凝視彼此，無法表達的深愛與怨恨。

▲▼三國迷必追！唐美雲哥在戲團翻轉視角，打造全新三國戲《臥龍：永遠的彼日》。唐美雲歌仔戲團藝術總監 唐美雲致詞。（圖／國家兩廳院提供）

▲唐美雲表示，我們要説的故事，是你不知道的三國。

藝術總監唐美雲表示，我們要説的故事，是你不知道的三國。提到三國誌，大家比較熟悉的像是桃園三結義、草船借箭、赤壁之戰等，但我們想說的是「政二代」的故事，諸葛亮不再只是一位軍師，他同時為人夫、為人父，而他的第二代如何在父親的巨大光環下，去面對他的人生。

唐美雲也將飾演諸葛亮，呈現長達27年的政治生涯，用精湛演技詮釋他從青、中到老年，身心上的轉變。

導演戴君芳補充，故事時空鎖定蜀漢末期，當時的政權就像航行在大海的船，風雨飄搖、搖搖欲墜，像劉禪、諸葛瞻這樣的政二代，同時遇到非常艱難的選擇。「其實我們都知道蜀漢最終還是滅亡了，但這戲浪漫的地方在於，兩位政二代最終的決定，跟兩位父親留下的精神，在不同時空裡仍然相遇，也許『情義』二字就是三國中最浪漫的價值。」

▲▼三國迷必追！唐美雲哥在戲團翻轉視角，打造全新三國戲《臥龍：永遠的彼日》。左起演員唐美雲（飾諸葛亮）、唐文華（飾劉備）。（圖／國家兩廳院提供）

▲唐美雲（左）將飾諸葛亮，唐文華飾演劉備。

繼《冥遊記─帝王之宴》引起熱烈迴響，劇團二度邀請國光劇團當家老生唐文華，跨界演出劉備，將與唐美雲所飾演的諸葛亮，共同譜寫一段超越君臣的知己之情。

唐文華笑稱，「上次參演是我人生中講最多臺語的一段時間，沒想到這麼快又要重新複習臺語了。不過拿到劇本時覺得實在很好，所以我樂於再度接受挑戰，也跟觀眾一樣期待！」

此外，華麗的演出陣容還有「永遠的娘子」許秀年，飾演諸葛亮的妻子黃月英；「人間國寶」小咪飾演後主劉禪，帶領李文勳、林芳儀（飾演諸葛瞻）、黃宇臻、曾玫萍、杜健瑋、黃宇臻等中生代優秀演員，以及劇團青年生力軍，共同演出浪漫熱血的三國英雄史詩。

▲▼三國迷必追！唐美雲哥在戲團翻轉視角，打造全新三國戲《臥龍：永遠的彼日》。左起演員林芳儀（飾諸葛瞻）、曾玫萍（飾劉長平）。（圖／國家兩廳院提供）

▲林芳儀飾諸葛瞻、曾玫萍飾劉長平。

唐美雲歌仔戲團長期致力將傳統戲曲提昇至精緻藝術層面，不斷探索與嘗試，並大膽進行跨界合作，期盼以各種巧思與創意，改變大眾對歌仔戲的固有印象，更獲選為文化部「臺灣品牌團隊」。

《臥龍：永遠的彼日》將是一次全新挑戰，翻轉早在京劇舞臺成為經典的「三國戲」，以人物情感作為書寫重心，跳脫武打、戰爭、歌頌英雄的固有形式，意圖讓三國戲具有歌仔戲特有的柔、陰性質感，開啟觀眾觀看歷史的更多可能性。

▲▼三國迷必追！唐美雲哥在戲團翻轉視角，打造全新三國戲《臥龍：永遠的彼日》，以諸葛亮死後的蜀漢為背景，看見諸葛亮和「臥龍之子」矛盾的父子情。（圖／國家兩廳院提供）

▲三國迷必追！唐美雲歌仔戲打造全新三國戲，以各種巧思與創意，改變大眾對歌仔戲的固有印象。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝興奮分享，「不知道從什麽時候開始，收到唐美雲歌仔戲團的新戲提案，是我一年中最期待的時刻！」她表示，這些年唐老師總是把人們熟悉的歷史或故事反轉，找出不同的視角，「所以這次，我很好奇團隊會如何重新講述諸葛亮的故事，看唐老師作品的愉快之處就在這裡。」

國家兩廳院主辦唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》將於6月29日～7月2日在國家戲劇院演出。

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