陳時中現身回應BNT　徐巧芯抓疑點：到底哪個是真的？

▲前衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對阻擋BNT疫苗爭議，時任衛福部長陳時中10日出面說明，指鴻海創辦人郭台銘讓妻子2021年6月1日親自帶著相關文件到FDA申請，「裡面資料大部分是空白」，卻被國民黨台北市議員徐巧芯抓包，過去明明說人家送件資料算完整，如今改口，「到底哪個陳時中是真的？」

郭台銘指控，蔡政府卡BNT疫苗採購，是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」。衛福部10日公布BNT採購合約中，包含成功簽署的捐贈合約、以及過去破局的合約都未提到「獨立的台灣政府」，陳時中今受訪時則說，使用名稱就是疾病管制署 ROC（台灣），而廠商真正有疑義的是對外發布新聞稿的稱謂，廠商要求指揮中心將「我國」一詞改為「台灣」後便再無下文。

對於郭台銘批評，合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。陳時中表示，當然不認同這樣的說法，當時大家非常辛苦，怎麼讓四方合約談成非常不容易，很多人盡很大力量，過河拆橋是不好的事情。

陳時中表示，2021年6月1日郭董夫人就親自帶著相關文件到FDA申請，裡面資料大部分是空白，但郭董又很急、希望及時促成，政府也認為是美事一樁、大家一起來努力，6月12日食藥署就發了有條件通過的公文，雖然相關免責條款跟各項公文都沒有，政府以往都沒有這樣做過，為了讓他有可能起頭還是做了，以指揮中心來講，是極力想促成。

不過，徐巧芯發現，2021年6月2日，陳時中說的是郭台銘的永齡基金會委託台康提出申請，文件收到了， 資料算是比較完全的，只是沒有看到原廠授權書。

徐巧心批評，過去說人家送件資料算完整，只缺一份授權書，現在改口說當初都是空白的？總有一個是說謊吧？