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韓擬「男性30歲前生3胎免當兵」　女兒回應讓台大醫笑了

▲▼南韓軍隊將獲美國援助55萬人份的新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲南韓執政黨正在討論「30歲前生3胎」免除兵役的方案。圖為南韓軍隊。（圖／達志影像）

記者陳俊宏／綜合報導

南韓出生率全球最低，2022年跌至0.78％，更創下有紀錄以來新低。當局正在研議，如果男性在30歲以前生育3名子女，就能免除義務兵役。對此，台大婦產科仁醫施景中的女兒說，「讓男生不用累，但變成女生累，這是哪個天才想的，太不公平了」，讓他笑了。

施景中在臉書表示，南韓政府為了提振低迷的出生率，公告如果一個役齡男子在30歲前，可以和太太生了三個小孩的話，就可以免除兵役；他到雲林開會時，就這新聞請教前來的韓國教授，韓國教授說，「沒錯，是真的，但很少人辦得到。」

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施景中提到，他記得1998年去韓國時，認識的一個醫生正要下部隊，當時役期長達3年，「我女兒對這新聞的評論最好笑，她說，『本來當兵是男生累，現在他們政府居然用女生生小孩來鼓勵，讓男生不用累，但變成女生累，這是哪個天才想的，太不公平了』。」

施景中說，韓國的生育率和台灣輪流在全世界墊底，但論到買房和小孩受教育的壓力，「我們絕對比不上他們來的嚴重」。

南韓出生率全球最低，2022年跌至0.78％，更創下有紀錄以來新低。對此，執政黨人士透露，最近政策委員會正在研議，如果男性在30歲以前生育3名子女，就能免除義務兵役的低生育率對策。

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