SARS爆發20年　台大仁醫憶當年慘況

▲2003年爆發SARS，和平醫院封院。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳俊宏／綜合報導

台灣2003年爆發SARS疫情，至今滿20年。台大婦產科仁醫施景中回憶當年慘況，「一場噩夢，奪走許多醫療人員和病人寶貴生命。」他也說，當年送女兒去幼兒園上課，不敢讓別人知道他是醫師，「知道的話，我女兒就沒學校唸了。」

施景中在臉書說，2003年的3/14，台大診斷全台SARS第一例，「收治病人的加護病房在我們的樓下，天天都有疑似病例轉送到我們的急診，而我們的產房位於急診室正上方。」

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施景中表示，當時上班，幾乎每幾天就會聽到自己的好友和同事，因在門診接觸可疑病例，來不及和家人當面打招呼，還沒離開門診就被送入檢疫病房，與世隔絕兩周；到了6月附近，台大自1895年建院以來首次封院，公文他到現在還留著。

▼SARS當年在台灣一共感染346人、死亡73人。（圖／達志影像／美聯社）



施景中回憶，當時雖然封院，「我們仍然要每天戴著N95口罩，準時上下班，只有吃飯才能拿下囗罩，連到值班室小睡也不敢拿下。同事要分批用餐，所有科部會議與教學活動停止。」

施景中指出，他們是二線科，其實說不上危險，不過還是有疑似染煞的孕婦送來治療；但許多醫療工作同仁在第一線作戰，有人陣亡（全部為和平醫院工作人員），有人留下後遺症，有人在隔離中與至親生離死別無法送行。

施景中說，當時新聞報導，榮總商圈有餐廳貼出公告，禁止醫療相關人員進入，「我朋友說，房東知道他是胸腔科醫師，連夜叫他搬走。」

▼2003年爆發SARS，和平醫院封院。（圖／達志影像／美聯社）



施景中當時送女兒到幼稚園上課，「我看著其他家長對園長說，不要讓醫療人員的小孩接近她的孩子。我不敢反駁、甚至不敢開口，怕讓別的家長知道我是醫師，知道的話，我女兒就沒學校唸了。」

施景中感嘆，一場噩夢奪走許多醫療人員和病人寶貴生命，已經20年了；還記得隔年，看著最後一個病人康復、宣告SARS正式結束的新聞，他那時的澎湃悸動的心情。

施景中表示，朋友集資拍攝《和平歸來》影集，當時他也捐了一筆錢，內容徵詢當時參與SARS工作的醫療人員共同參與，務求還原史實；試映會中，他有醫師朋友回想當年的慘況，淚水直流，有朋友PTSD（創傷後症候群）重現，「周六晚上我們一起來公視收看《和平歸來》吧，不要讓這一段醫療血淚史就這樣埋沒掉。」

SARS當年在台灣一共感染346人、死亡73人。《和平歸來》是《國際橋牌社》外傳，導演為林世章，描述SARS侵襲台灣，陌生病毒帶來的威脅，朝野間政治角力，導致和平醫院倉促封院，疫情迅速失控。