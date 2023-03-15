　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

SARS爆發20年　台大仁醫憶當年慘況

台灣2003年爆發SARS疫情,和平醫院（圖／達志影像／美聯社）

▲2003年爆發SARS，和平醫院封院。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣2003年爆發SARS疫情，至今滿20年。台大婦產科仁醫施景中回憶當年慘況，「一場噩夢，奪走許多醫療人員和病人寶貴生命。」他也說，當年送女兒去幼兒園上課，不敢讓別人知道他是醫師，「知道的話，我女兒就沒學校唸了。」

施景中在臉書說，2003年的3/14，台大診斷全台SARS第一例，「收治病人的加護病房在我們的樓下，天天都有疑似病例轉送到我們的急診，而我們的產房位於急診室正上方。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中表示，當時上班，幾乎每幾天就會聽到自己的好友和同事，因在門診接觸可疑病例，來不及和家人當面打招呼，還沒離開門診就被送入檢疫病房，與世隔絕兩周；到了6月附近，台大自1895年建院以來首次封院，公文他到現在還留著。

▼SARS當年在台灣一共感染346人、死亡73人。（圖／達志影像／美聯社）

台灣2003年爆發SARS疫情,和平醫院（圖／達志影像／美聯社）

施景中回憶，當時雖然封院，「我們仍然要每天戴著N95口罩，準時上下班，只有吃飯才能拿下囗罩，連到值班室小睡也不敢拿下。同事要分批用餐，所有科部會議與教學活動停止。」

施景中指出，他們是二線科，其實說不上危險，不過還是有疑似染煞的孕婦送來治療；但許多醫療工作同仁在第一線作戰，有人陣亡（全部為和平醫院工作人員），有人留下後遺症，有人在隔離中與至親生離死別無法送行。

施景中說，當時新聞報導，榮總商圈有餐廳貼出公告，禁止醫療相關人員進入，「我朋友說，房東知道他是胸腔科醫師，連夜叫他搬走。」

▼2003年爆發SARS，和平醫院封院。（圖／達志影像／美聯社）

台灣2003年爆發SARS疫情,和平醫院（圖／達志影像／美聯社）

施景中當時送女兒到幼稚園上課，「我看著其他家長對園長說，不要讓醫療人員的小孩接近她的孩子。我不敢反駁、甚至不敢開口，怕讓別的家長知道我是醫師，知道的話，我女兒就沒學校唸了。」

施景中感嘆，一場噩夢奪走許多醫療人員和病人寶貴生命，已經20年了；還記得隔年，看著最後一個病人康復、宣告SARS正式結束的新聞，他那時的澎湃悸動的心情。

施景中表示，朋友集資拍攝《和平歸來》影集，當時他也捐了一筆錢，內容徵詢當時參與SARS工作的醫療人員共同參與，務求還原史實；試映會中，他有醫師朋友回想當年的慘況，淚水直流，有朋友PTSD（創傷後症候群）重現，「周六晚上我們一起來公視收看《和平歸來》吧，不要讓這一段醫療血淚史就這樣埋沒掉。」

SARS當年在台灣一共感染346人、死亡73人。《和平歸來》是《國際橋牌社》外傳，導演為林世章，描述SARS侵襲台灣，陌生病毒帶來的威脅，朝野間政治角力，導致和平醫院倉促封院，疫情迅速失控。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
新北「炒飯正妹」爆紅店內塞滿人！　老闆緊急叫她下班
郭台銘2024被藍白拒於門外　宣明智冷回這句話
顧寶明「千萬遺產」爆糾紛！　女兒怒告小33歲後媽
經典賽照樣二刀流！大谷翔平1勝、1轟、8打點奪B組MVP
二膽上兵最快今通緝！為何游到對岸　陳玉珍：我知道原因但不能說
快訊／俄蘇-27戰機撞擊　美軍MQ-9無人機墜落黑海

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

SARS爆發20年　台大仁醫憶當年慘況

7-11、摩斯咖啡免費喝！借用循環杯就送「限量7000杯」今起跑

今晨10.9℃　下波變天「雨區擴大」

奧客耍小聰明訂餐廳　店家「留10人位」被當備胎！這招回嗆超過癮

竹北市今搶先發6000元紓困金　3類人直接入帳

奧客訂多間餐廳當備胎！他一狠招教訓卡位仔　眾人狂讚：根本表率

超商「聯名之王」是誰？老饕狂推1系列：幾乎沒有雷的

三上悠亞引退！IKEA發「一哭二鬧梗圖」附上衛生紙團：已哭

威力彩11.6億「封牌半小時」才開獎有詭？台彩曝關鍵原因

土銀徵廚工「月薪1.8K」！一天3.5hrs工作內容曝　2派人戰翻

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

韓媒曝私下喬分組　韓球迷罵翻：不自量力｜20230314 ET午間新聞

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

張育成將獨自赴美　愛妻心疼：他EQ很高｜20230314 ET午間新聞

無尾熊闖進超商逛大街　見店員衝上前緊緊抱住

SARS爆發20年　台大仁醫憶當年慘況

7-11、摩斯咖啡免費喝！借用循環杯就送「限量7000杯」今起跑

今晨10.9℃　下波變天「雨區擴大」

奧客耍小聰明訂餐廳　店家「留10人位」被當備胎！這招回嗆超過癮

竹北市今搶先發6000元紓困金　3類人直接入帳

奧客訂多間餐廳當備胎！他一狠招教訓卡位仔　眾人狂讚：根本表率

超商「聯名之王」是誰？老饕狂推1系列：幾乎沒有雷的

三上悠亞引退！IKEA發「一哭二鬧梗圖」附上衛生紙團：已哭

威力彩11.6億「封牌半小時」才開獎有詭？台彩曝關鍵原因

土銀徵廚工「月薪1.8K」！一天3.5hrs工作內容曝　2派人戰翻

板橋林家「親家」來頭超大！　長媳不凡家世起底

周天成、麟洋配首輪皆爆冷出局　無緣全英賽16強

小三空姐拜陰廟「詛咒正宮摔斷腿」卻忘了還願！3下場超慘

高虹安唱五月天名曲「已獲授權」　1原因仍下架不播了

SARS爆發20年　台大仁醫憶當年慘況

「全台最大地主」頂規護長媳　直擊！待產家當塞滿2台賓士

圈內瘋傳「離開啦啦隊」…峮峮親回應了！　1句話曝光現況

峮峮被爆「有意出走啦啦隊」全因一危機感！ 1死穴無緣同門柯震東

板橋林家「第九代金孫」降肉！　外公是重量級名醫

波蘭總理：4到6周內可能運送戰機給烏克蘭

4柯基穿禮服配合拍照　遇節日就有不同穿搭！

生活熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

LINE「熊大免費貼圖」來了！25款限時下載

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

即／大樂透1億一注獨得　台中誕生億萬富翁

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

穿長裙出遊「男友突掀開檢查」　一看怒分手：妳很隨便

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

茄子蛋被爆解散…為何五月天能撐26年？

威力彩11.6億「封牌半小時」有詭？台彩回應

買餐驚見「美女廚神」炒飯　本尊曝光說話了

超商「聯名之王」是誰？老饕點名1系列

夫妻領基本工資　為何不能生小孩

更多熱門

相關新聞

王柏傑《疫起》重現SARS封院危機

王柏傑《疫起》重現SARS封院危機

《我們與惡的距離》金獎導演林君陽，改編2003年SARS風暴中「和平醫院」封院的真實故事，新片《疫起》描述被病毒壟罩而受困在醫院的所有人，即使身陷擴散的恐懼中，也必須勇敢面對。由王柏傑的飾演原型來自現實生活，大醫院裡的平凡小醫師。

神佛級停車手「台大周叔叔」正面照曝光！

神佛級停車手「台大周叔叔」正面照曝光！

護理師笑「你要死了」！台大仁醫嚇到　真相曝光

護理師笑「你要死了」！台大仁醫嚇到　真相曝光

羅一鈞「默默做2件事」超暖心　台大醫讚：看到史懷哲身影

羅一鈞「默默做2件事」超暖心　台大醫讚：看到史懷哲身影

搭機被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

搭機被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

關鍵字：

SARS施景中

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

電梯工扳手24樓墜落　同事抬頭遭插進頭骨　

林襄進軍東京時尚圈！

LINE「熊大免費貼圖」來了！25款限時下載

王淨「甜靠曹佑寧肩膀」放閃了！　合照首公開

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

小鐘太嗨出事！　熊熊默默就醫

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面