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連3年公開發聲　美卿布林肯力促邀台灣出席WHA

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透社）

▲美卿布林肯呼籲讓台灣參與WHA。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

世界衛生大會21日將在日內瓦登場，美國國務卿布林肯今天發布聲明，力促世界衛生組織邀請台灣以觀察員身分與會。他表示，排除台灣不合理，破壞全球公衛合作及安全。

第76屆世界衛生大會（WHA）將於21日至30日於瑞士日內瓦召開，台灣目前尚未收到邀請函。

布林肯（Antony Blinken）上午透過聲明，表達美國「強烈鼓勵」（strongly encourage）世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席今年WHA的立場，讓台灣得以在討論中提供專業知識。

這是布林肯2021年1月上任以來，第3度發表公開聲明支持台灣重返WHA。

布林肯表示，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，能體現WHO致力以包容性、「全民均健」（Health for All）方式建立國際衛生合作的精神。

布林肯指出，台灣是全球衛生界相當能幹、積極參與且負責任的成員，過去曾以觀察員身分受邀參與多屆WHA。台灣獨特的能力與做事方式，包括其公衛專業知識、民主治理及尖端技術，能為WHA討論帶來極大價值。

他強調：「將台灣排除在全球卓越公衛論壇WHA之外不合理（unjustified），且會破壞世界所需的包容性全球公衛合作及安全。」

布林肯讚許台灣是位可靠夥伴、蓬勃民主政體及世上一股良善力量。他承諾，美國會持續支持台灣以觀察員身分重返WHA，並在聯合國體系及國際場域以有意義方式充分參與。

布林肯重申，美國支持台灣參與適宜國際活動，符合以台灣關係法、美中三公報、六項保證為準則的「一中政策」。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣2017年起已連續6年未能獲邀參與。

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