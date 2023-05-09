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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美議員喊炸台積電台人傻眼！徐嶔煌還原「完整句子」：超級不成熟

▲▼美國眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA)。（圖／總統府直播）

▲莫頓拋出炸台積電的說法，引起台灣人熱烈討論。（圖／總統府直播）

記者柯振中／綜合報導

美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）先前提出「炸台積電」的說法引起討論，讓台灣人感到相當不可思議。對此，時事評論員徐嶔煌還原了莫頓說出的原句，指稱這是「超級超級不成熟的講法」，莫頓本人也承認這一點，且在現場就受到其他眾議員反駁。

米爾肯研究所3日舉辦全球論壇，莫頓在會議當中說出「炸毀台積電」等說法，引起廣泛討論，不少台人感到十分不可思議，藍營立委賴士葆更是為此質詢經濟部次長林全能，要求對方表態。

對此，徐嶔煌在節目《全國第一勇》表示，當時莫頓的原文為「我們應該讓中國清楚知道，若要入侵台灣，美國就要炸掉台積電。我只是拋出這個想法，不是最佳策略，只是一個例子，當然台灣不會喜歡這個想法」。

徐嶔煌說，莫頓的說法是一種「超級超級不成熟的講法」，本人也承認這一點，不過國防部長邱國正也表態，明確告知「這件事情台灣不會接受」，經濟部次長林全能也強調，這是台灣不會接受的事情。

此外，徐嶔煌還說，莫頓提出這樣的想法之後，立即受到其他眾議員的反駁，因為美國眾議員眾多，不會每個人都了解台灣的狀況，提出這個說法以後，當即被懂的人打臉，而現在對於台灣人最重要的事，就是幫助美國人了解清楚真實的狀況，而非唱衰自己的國家。

 

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