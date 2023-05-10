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三上悠亞引退前「史詩AV巨作」！同框2大咖女優　開嘴睡萌照曝光

▲▼三上悠亞告別前聯乘大作。（圖／翻攝自三上悠亞Twitter）

▲三上悠亞告別前聯乘大作。（圖／翻攝自三上悠亞Twitter）

記者許凱彰／綜合報導

日本知名AV女優三上悠亞出道8年叱吒日本AV界，3月突拋出震撼彈，宣布將在30歲生日的時候自AV界就此引退。三上悠亞在宣布告別的影片中曾表示，將會推出引退前的經典作品，當時讓粉絲既是難過，又有些期待。最新的作品卡司也曝光，將在10日線上開放購買。

▲▼三上悠亞告別前聯乘大作。（圖／翻攝自三上悠亞Twitter）

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▲三上悠亞告別前大作合體新有菜、相澤南。（圖／翻攝自三上悠亞Twitter）

三上悠亞在6日的YouTube影片當中揭曉史詩級巨作內容，由日本AV界3大片商S1、MOODYZ、IdeaPocket聯乘，三上悠亞攜手兩大看板女優新有菜（原名：橋本有菜）、相澤南演出，這樣的組合讓不少粉絲引頸期盼，直呼是「史詩級的夢幻組合」。作品也在10日開放線上購買。

對此，三上悠亞說到，其實很久沒有跟其他女優有合作的作品，她自己也對作品感到期待。她還提到，曾經在5年前跟新有菜有過合作過，當時合作是S1 15周年特輯，用VR的方式呈現不同的感覺，還榮登當年最暢銷的作品之一。

▲三上悠亞張口睡萌照。（圖／翻攝自三上悠亞YouTube）

近3年，三上悠亞同時積極經營YouTube頻道，分享拍攝花絮、穿搭Look Book還有一些日常開箱、美食影片，讓粉絲看到不同形象的三上悠亞，前前後後累積了100萬粉絲。

日前公布的影片當中，還看得到三上悠亞趁著拍攝時的空檔，握著手機沒卸妝累倒補眠的樣子，在鏡頭裡只見她嘴開開側頭熟睡的樣子，萌睡的一幕，讓粉絲直呼，「連睡覺都像天使一樣」、「太可愛了」。

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