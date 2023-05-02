三上悠亞引退認「找到愛人了」　對象是百萬YTR！超甜互動曝

記者施怡妏／綜合報導

日本AV女優三上悠亞宣布將於8月15日引退，在滿30歲生日前告別8年AV生涯，震驚海內外無數粉絲，她昨日在YouTube發布新影片解答，引退的原因是「戀愛了」，對象就是擁有151萬訂閱的日本YouTuber Kano（かの），兩人一起用手指比愛心，洋溢滿滿的戀愛甜蜜感。

三上悠亞昨晚在YouTube上傳新影片，公布引退的原因，是因為找到了陪伴自己的另一半，沒想過會跟對方走到這一步，感謝Kano一直以來的陪伴。Kano也在影片下方留言，「就是這樣」。

事實上，該男子常出現在三上悠亞的影片中，去迪士尼、環球影城的vlog都可以看到男子的身影，兩人在影片中的互動宛如真實情侶般。聊起喜歡的理想型類型，Kano表示欣賞鼻子挺的女生，坦言自己第一眼先看臉，喜歡既長得漂亮，但又要帶點可愛的性格，三上悠亞露出靦腆笑容指著自己「那就是我？」他則害羞表示「對！」兩人互動狂冒粉紅泡泡。

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▲Kano和三上悠亞曾拍約會影片。（圖／翻攝自YouTube／かの/カノックスター）

消息曝光後，粉絲紛紛送上祝福，「只要兩個人開心就好」、「蠻帥的日本長相」、「祝福三上」、「當妳說妳快樂的那一刻，妳看起來真的很快樂」、「要幸福唷」、「還是要相信愛情阿」、「比新垣結衣結婚更讓人崩潰，悠亞醬要幸福」。