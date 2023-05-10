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嬌妻簽「外遇切結書」挽回丈夫！隔2個月又被抓偷吃　下場出爐

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲吳姓女子才簽完外遇切結書不到3個月，又被抓包偷吃小王。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名吳姓人妻婚後出軌被抓包，為了求得周姓丈夫原諒，於是簽下了「外遇切結書」，只要再犯就賠100萬元，豈料簽完不到3個月又被抓包偷吃，氣得頭戴綠帽的周男一狀告上法院。高雄地院審理後，判吳女須賠20萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，吳女婚後出軌被抓包，為了挽回周姓丈夫，2021年2月間簽了「外遇切結書」，約定不得與出軌的異性聯絡，否則要賠償100萬元新台幣。

豈料吳女簽完切結書約2個月，又被周姓丈夫抓包與小王親吻、擁抱及撫摸，氣得周男拿著切結書跑去法院，聲請本票裁定，吳女名下的財產也被裁准強制執行。

▼周男再度抓包妻子偷吃，氣得拿著切結書跑去法院聲請本票裁定。（示意圖／123RF）

▲▼法律示意圖。（圖／123RF）

對此，吳女則提出告訴，請求確認本票債權不存在，周男則當庭反擊，拿出了妻子簽下的切結書，以及從妻子手機裡蒐集到的證據截圖、還有其他出軌的證明影片等。

對此，高雄地院法官審理後認為，雖然周男出示影片證據，但因為拍攝角度、距離的問題，沒有辦法斷定畫面中的女主角為吳女，且雖然影片中男女靠近，卻也無法證明有擁抱、親吻，只採信吳女與其他男子摸手的行為。

法官判定，2人的切結書當中寫下「違約賠100萬元」，屬於債務不履行時所支付的違約金，雙方沒有特別約定性質，因此要視為預定債務不履行之損害賠償總額，若違約金約定數額過高，可以酌予核減，最後判吳女應賠20萬元，全案仍可上訴。

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