國中校長偷吃舊情人！巨雕取名「大爺」　想3P要她學波多野結衣

▲國中校長偷吃舊情人，對話紀錄中經常談及性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）



記者黃資真／台北報導

苗栗1名國中校長偷吃舊情人，2人不僅以老闆、秘書互稱，校長還替自己的「巨雕」取名老爺（大爺），平常還會討論A片姿勢、3P，對話超鹹濕，女子丈夫發現後震怒求償160萬。校長主張沒發生關係，但台北地院不採信辯詞，判賠40萬元。

人夫主張，妻子小美與校長阿輝（均化名）學生時代為男女朋友關係，之後2人未修成正果，各自組成家庭，沒想到卻舊情復燃，自2017年開始地下情，阿輝多次藉公務、研習、帶學生出團等機會，邀請小美一起出遊。

對話紀錄中，阿輝與小美以「老闆」與「秘書」互稱，阿輝更稱自己的性器官為「老爺」、「大爺」，阿輝曾傳訊「你看老闆很猛，但是大爺很傷精氣神的，更何況那次是一天內做兩次，回家馬上打牌。但是我真的很享受跟你大爺的當下，跟你合而為一，看你舒服到忘我呻吟的時刻」、「一開始的時候啊，秘書受不了自己坐上來」，小美回稱「只是我們是在房間，在餐廳更刺激。」

阿輝還說過「搞不好是秘書每天都想要，因為白天已經熱機了」、「妳想要，老闆再累也會滿足你啊，有沒有很疼你，感動嗎？」小美回「應該會親親摸摸，做幾下。我很敏感啊，很快就滿足了。」2人也經常互相分享A片「招式很完整，我們應該都做過啊」、「波多野結衣，有空慢慢看」，約定下次一起做。

此外，阿輝經常辱罵小美丈夫「他又發什麼神經了」、「他只會欺負人，一點都不會檢討自己」，試圖挑撥離間，人夫氣炸對阿輝提告求償160萬元。

審理時阿輝辯稱，與小美沒有發生過性行為，且對話紀錄是人夫未經小美同意取得，已違法無證據能力。

法官勘驗對話紀錄，發現阿輝、小美從早到晚不斷互相報告自己的行程、要約見面等，甚至傳送色情影片，相互談論性行為之感受，可見2人往來相當頻繁密切，已非一般朋友關係可相比；當婚外情被發現後，小美曾傳訊要求阿輝不要再跟她連絡，足以證明有不正當交往事實，判賠40萬元為適當。