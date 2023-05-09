搬家工SOD！「前戲做足」人妻喊懷孕 　一張發票讓綠夫傻了

▲老公發現妻子與小王出遊外宿的發票，還與小王調情「前戲很足」，妻與他離婚後5天，就迅速與小王再婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／嘉義報導

一名李姓男子發現王姓妻子有一張商旅住宿發票，質問後妻子坦承與小王外宿還發生關係，更嗆「已經懷孕、不想拿掉小孩」要求離婚，甚至妻子在臉書上大方與小王調情、暗示「真是做足前戲」，李男心死辦理離婚後，5天後妻子就無縫接軌再婚搬家工人小王，法官認為妻子與小王確實侵害李男配偶權，判需連帶賠償25萬給李男。

李男提告主張，因妻子婚後多次外遇、丟下2名子女不顧，他私下委託徵信業者調查，果真於2022年5月3日，發現妻子與黃姓小王到花東甜蜜出遊4天3夜，海邊牽手覽景、溫泉會館泡湯，更發現小王曾在妻子臉書PO文下留言「我足足洗了三小時…真是做足了前戲阿」，李男等妻子回來，找到一張住宿發票，妻子也坦然承認與小王嘿咻，不以為然地說「已經懷孕不想拿掉」，希望趕緊離婚，李男簽字後5天，妻子就迅速與小王辦理結婚，李男傻眼又氣憤，提告2人求償50萬損害賠償。

而妻子辯稱，商旅或飯店都是她獨自入住，因近期她忙著搬家，黃男是搬家公司員工，她沒空時請黃幫忙代簽入住資料，黃男則回到貨車上休息，2人並沒有發生親密關係；她也因為私密處發炎到婦產科看診，有婦產科的紀錄可證明她沒有懷孕，妻子強調，她與李姓老公因不合已分居4年，婚姻早已名存實亡，就算她與其他人親近、也不會構成老公的精神損害。

法官檢視王姓妻子外宿紀錄，確實是2人共同入住，妻子還大剌剌在臉書放上與小王出遊的合照，李姓老公也錄下了妻子坦承有性行為的自白，認為妻子的供稱都是牽強無理的辯詞，與小王共同侵害配偶權事實明確，判妻子與小王需連帶賠償25萬元給李姓老公，全案還可上訴。